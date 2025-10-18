Impulso a la lenteja Tierra de Campos

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, mostró este sábado en Mayorga (Valladolid) el compromiso de la Junta de “acompañar” al Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos en su objetivo de alcanzar las 10.000 hectáreas de cultivo a “medio plazo”. No en vano, aseguró que “cada nueva hectárea de lenteja de Tierra de Campos representa más actividad económica, más empleo y más vida en el medio rural”.

Con motivo de la entrega de la distinción ‘Lenteja de Oro’ a la Junta por el apoyo dado para el crecimiento y difusión de esta legumbre de calidad, González señaló que la Lenteja de Tierra de Campos es un “ejemplo de recuperación y éxito colectivo”. No en vano, recordó que en 1998 el cultivo se encontraba al borde de la desaparición y hoy es una de las legumbres más reconocidas de España, con 2.600 hectáreas de cultivo en las provincias de Valladolid, León, Palencia y Zamora, una producción de 810 toneladas y una facturación superior a 2,3 millones de euros.

González Corral valoró el respaldo del Gobierno autonómico al Consejo Regulador para “consolidar” el crecimiento de la IGP y “reforzar” su presencia en los mercados. En concreto, citó las subvenciones directas para tareas de control y promoción, que superarán los 70.000 euros hasta 2027; el apoyo técnico en proyectos de investigación y la promoción comercial a través de la participación gratuita en ferias nacionales bajo el paraguas de Tierra de Sabor.

Además, apuntó que próximamente se presentará la tercera edición del concurso Destapa las Legumbres en el que cocineros de toda España compiten por elaborar la mejor tapa a partir de las legumbres de calidad de Castilla y León. En la misma línea de promoción, González Corral subrayó que Tierra de Sabor ha dado un paso adelante en su proyección nacional e internacional como patrocinador oficial de la Federación Española de Fútbol, lo que permitirá llevar los productos de la Comunidad a todos los rincones de España”.

Durante el acto, celebrado en el Museo del Pan con motivo de la XIII Feria del Pan y de la Lenteja de Tierra de Campos, González Corral destacó que este galardón representa el “esfuerzo de todo el equipo de la Consejería y el compromiso diario con quienes trabajan en el campo”.