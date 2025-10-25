El pueblo de León que da el visto bueno a la búsqueda de oro en sus antiguas minas

Vista desde el yacimiento en el que se están haciendo sondeos en Villanueva de Pontedo. El yacimiento de Villanueva de Pontedo se conoce como Divina Providencia.pan global pan global

León

Apoyo total. Es lo que aseguran desde la junta vecinal de Villanueva de Pontedo al proyecto de la empresa canadiense Pan Global, que ha reanudado la búsqueda de oro en el municipio de Cármenes. En concreto, los sondeos se están llevando a cabo en Villanueva, pues el yacimiento que explota la compañía tiene dos vertientes, una en Cármenes, llamada La Profunda, y otra en Villanueva de Pontedo, conocida como Divina Providencia. Es en esta última en la que se han reanudado los sondeos del Proyecto Cármenes, adoptando el nombre del municipio al que pertenece Villanueva de Pontedo.

Hasta el momento, se han acometido aquí un total de diez sondeos, si bien en un principio eran cuatro los previstos. El descubrimiento de «una mineralización significativa de oro» detectado durante las perforaciones de la Fase 1 en el objetivo Providencia (que comenzó a principios de 2025) motivó la continuidad de los trabajos con una segunda fase.

Esta segunda parte del proyecto busca «comprender mejor la geometría de la brecha y comprobar la extensión de las mineralizaciones de alta ley de oro y de cobre-níquel-cobalto», según ha explicado la compañía.

Lo prometido

Unos planes, los de Pan Global, que cuentan con el respaldo de los vecinos de la mina Divina Providencia y, desde la junta vecinal, señalan que la empresa tiene todos los permisos y la documentación en regla «para poder subir al monte y hacer los sondeos». Añaden, además, que está cumpliendo todo lo prometido cuando acordaron ambas partes un precio por sondeo realizado, una cantidad económica que repercute en el pueblo. «Lo están haciendo todo bien y en regla», explica la junta vecinal de Villanueva del Pontedo, que sale así al paso de las acusaciones de una ganadería de la zona, quienes señalan que Pan Global está realizando malas prácticas en la ejecución de los trabajos. Un extremo que desmiente en el pueblo: «Ni se han vertido químicos ni se han secado fuentes, además, está muy controlado por la Junta y por el Seprona». En este sentido, aseveran que «todo el pueblo está en paz» y el visto bueno al proyecto es generalizado. «Nuestro compromiso es absoluto con la empresa porque no hay nada que ocultar», sentencian.

Los sondeos de la segunda fase estarán terminados, según las previsiones de la compañía, este mismo año y es posible que, si los resultados acompañan en lo que se refiere a la búsqueda de oro, continúen hacia la otra vertiente del yacimiento, la que discurre hacia Cármenes, llamada La Profunda. Este municipio tiene un largo historial minero. De hecho, tanto la Profunda como la Divina Providencia son minas que estuvieron en funcionamiento hasta la década de 1930 y producían concentrados de cobre y cobalto con níquel.