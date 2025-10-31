Una vivienda arde en Astorga

Imagen de archivo de una intervención de los bomberos de Astorga.

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

A las 13:48 horas de este viernes se ha dado aviso al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 alertando del incendio de una vivienda en la calle Villafranca número 19 de Astorga.

De inmediato la Policía Local de Astorga, el cuerpo Nacional y un equipo de Bomberos se han personado en el lugar de los hechos para sofocar el fuego.

Aunque por el momento no se tiene constancia de heridos, se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón que ha resultado afectado por las llamas.