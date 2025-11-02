La pera asadera se hace solidaria, en imágenes

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Acisa de las Arrimadas y la asociación «La Collada» celebraron este domingo la XXII edición del día de la pera asadera. En el transcurso de los actos se hizo un homenaje a los vecinos de los pueblos de León que en el verano sufrieron los graves incendios con pérdidas de sus bienes y campos, bajo la idea de recordar a las instituciones y cargos políticos que no olviden proteger al mundo rural y cumplan con las ayudas prometidas a los afectados. Recogió la distinción de la mano del vicepresidente de la Diputación de León Roberto Aller, la presidenta de la Junta Vecinal del pueblo de Vinayo, Cristina Perandones, quien dijo que «los incendios es un problema muy grave que tenemos en la montaña»

Por su parte Aller manifestó en alusión a esta fiesta de la pera asadera que «si todos arrimamos el hombro la España vaciada no existe pero para ello tenemos que ayudar y colaborar y ese es el ejemplo de esta fiesta de la pera en Acisa de las Arrimadas». El presidente de la junta vecinal Roberto Lópes señaló que las administraciones deben cumplir con los compromisos adquiridos con los pueblos afectados por los incendios

A lo largo de la mañana se presentaron medio centenar de postres. El jurado para elegir los mejores postres lo formaron miembros de la academia de gastronomía de León. El premio a la elaboración fue al poster «Pera entresoletillas» de José Ignacio Rodríguez, Premio a la degustación fue para el postre «El pueblo salva al pueblo» de Lidia Ortega. El premio a la presentación fue para el postre «Flores amarillas» de Vivi. El premio juvenil fue para «Pera en camisa» de Lucia Godos. Además, se presentó un sello y matasellos elaborado por Enrique del Río referente a la pera asadera. Al finalizar se ofreció al público la degustación de patatas con costilla