Fin de la Feria de la Miel en Astorga

La segunda edición de la Apiastur se cierra dentro de una hora con un éxito total de ventas, con visitantes de muchas regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, Galicia y la comunidad autónoma de Castilla y León, y se consolida dentro del certamen ferial de Astorga. Los expositores y la organización la valoran positivamente y la nueva decoración que ha habido en esta edición también ha sido valorará positivamente.

