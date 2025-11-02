Fin de la Feria de la Miel en Astorga
Los expositores y la organización la valoran positivamente
La segunda edición de la Apiastur se cierra dentro de una hora con un éxito total de ventas, con visitantes de muchas regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, Galicia y la comunidad autónoma de Castilla y León, y se consolida dentro del certamen ferial de Astorga. Los expositores y la organización la valoran positivamente y la nueva decoración que ha habido en esta edición también ha sido valorará positivamente.