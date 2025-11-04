El Consejo Comarcal del Bierzo no rinde desde 2019

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha destacado en su informe sobre el sector público local, presentado este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, incumplimientos reiterados en materia de rendición de cuentas, transparencia y control financiero en el Consejo Comarcal del Bierzo. La institución no ha presentado ninguna de las cuentas generales de los ejercicios 2019 a 2022; la última rendida, correspondiente a 2018, fue remitida con gran retraso, y tampoco se han presentado las de 2023 ni 2024. Tampoco ha suministrado al Ministerio de Hacienda la información sobre el coste efectivo de los servicios, lo que impidió su análisis.

El Consejo señala que el ente berciano desarrolla sus funciones a través de servicios internos y convenios con la Comunidad y la Diputación, además de un ente dependiente —el Patronato de Turismo del Bierzo— y dos consorcios adscritos: la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses y el Tren Turístico Ponfeblino. Sin embargo, no ha remitido información contractual desde 2016 y carece de plan estratégico de subvenciones.

El informe detalla que el Consejo Comarcal no cuenta con una Relación de Puestos de Trabajo actualizada ni con el Registro de Personal previsto por la normativa, con un 38% de vacantes sobre un total de 60 efectivos. Los presupuestos de 2019, 2021 y 2022 se aprobaron fuera de plazo y el de 2020 fue prorrogado. Entre 2019 y 2022, gestionó 20,6 millones de euros, de los cuales 4 millones se destinaron a transferencias a entidades locales, principalmente en el marco de los planes de juntas vecinales.

El Consejo de Cuentas considera urgente que el órgano berciano adopte medidas efectivas para cumplir la legalidad, reforzar la planificación estratégica, mejorar la transparencia y coordinar con la Diputación de León el ejercicio de sus competencias conforme a la legislación autonómica y estatal.