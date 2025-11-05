La Robla clausura su séptimo programa de formación y empleo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla clausuraba el pasado viernes la séptima edición del programa mixto de formación y empleo Robla Natura VII, con la colaboración del Ecyl. Una clausura en la que estuvieron presentes también el concejal de Economía, Hacienda, Obras, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, José Manuel Pastrana, y el concejal de Deportes y Medio Ambiente de La Robla, Raúl Castro.

Nueve meses de formación

Este programa, que comenzó el pasado mes de febrero, ha contado con la participación de ocho alumnos así como un coordinador y un monitor, quienes se han formado durante un espacio de nueve meses en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Así, han realizado diferentes actuaciones en el propio municipio como mantenimiento y adecuación de los jardines y zonas verdes.

La Robla ha sido beneficiaria, un año más, de esta iniciativa cuyo principal objetivo es mejorar la experiencia laboral y las competencias profesionales. La apuesta es clara y se ha mantenido un edición más con una inversión sufragada por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de La Robla que ha ascendido a 167.110 euros.