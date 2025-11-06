Doble alarma en León: la dermatosis nodular y la gripe aviar acechan a ganaderías y granjas

Publicado por A. Espinosa León Creado: Actualizado:

En las vastas praderas de la provincia de León, donde pastan más de 300.000 cabezas de vacuno según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), el invierno se avecina con una sombra doble: dos enfermedades emergentes que han puesto en jaque al sector ganadero español. Por un lado, la dermatosis nodular contagiosa (DNC), un virus africano que ha irrumpido en España y obliga a sacrificar rebaños enteros. Por otro, la gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1, que salta de aves silvestres a mamíferos y ya ha detectado focos en Castilla y León. Con el censo bovino de León como uno de los más importantes de la autonomía –tercero a nivel nacional–, los ganaderos locales miran con preocupación las fronteras regionales y europeas. ¿Podrán estas amenazas traspasar límites y llegar a las explotaciones bercianas o del Páramo? Esta información, basada en datos oficiales del Mapa y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), analiza el panorama actual y los riesgos inminentes.

La dermatosis nodular: un virus que deforma la piel y vacía las granjas

La enfermedad bovina es altamente contagiosa.DL

Se puede imaginar una vaca con la piel cubierta de nódulos dolorosos, fiebre alta y una caída drástica en la producción láctea: hasta un 50% menos, según expertos de la OMSA. Esa es la realidad de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica de la familia Poxviridae que afecta exclusivamente a los rumiantes, especialmente bovinos. Originaria de África, ha avanzado por Europa oriental y los Balcanes desde 2015, y en 2025 ha cruzado las fronteras hacia el oeste.

España confirmó su primer foco el 3 de octubre en Castelló d’Empúries (Girona, Cataluña), un rebaño de 120 vacas. En apenas un mes, se han detectado 18 focos en la provincia gerundense, con más de 1.000 animales afectados y sacrificados para evitar la propagación. La Unión Europea, que clasifica la DNC como enfermedad de notificación obligatoria (categoría A), exige el “vaciado total” de las explotaciones: sacrificio de todo el ganado, incluso si solo un animal está infectado.

Meidas de prevención contra la gripe aviar.EFE

El impacto económico es devastador. Los nódulos dejan cicatrices que inutilizan las pieles para la industria. En España, con un censo de 6,5 millones de vacas, el sector teme cierres de mercados: países como China o EE UU podrían restringir importaciones de carne y lácteos, afectando exportaciones por valor de 1.200 millones de euros anuales.

En Castilla y León, la respuesta ha sido inmediata. La Junta suspendió todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado durante dos semanas a partir del 26 de octubre, una medida preventiva que incluye a León, donde el sector vacuno representa el 20% del PIB agrario provincial. El Gobierno central ha declarado emergencia sanitaria y destinado 660.000 euros a la compra de vacunas, aunque la OMSA advierte que “la vacunación es crucial, pero no suficiente” sin control vectorial: el virus se transmite por mosquitos y garrapatas, que proliferan en otoño, según coinciden animalshealth.es y revistacampo.es.

La gripe aviar H5N1: de las aves silvestres al riesgo mamífero

Si la DNC es un invasor terrestre, la gripe aviar H5N1 vuela directo desde el norte: migraciones de aves silvestres han introducido el virus en Europa desde 2021, y 2025 no es excepción. En España, el Mapa ha registrado 14 focos en aves de corral hasta octubre, con dos en Castilla y León: uno en Olmedo (Valladolid) en septiembre y otro en octubre, ambos en granjas avícolas con cientos de miles de aves sacrificadas, señala Gaceta Médica.

La migración de las aves es un factor a tener en cuenta en la propación de la gripe aviar.EFE

El H5N1, subtipo de influenza A de alta patogenicidad, causa mortalidad del 90-100% en aves domésticas. Pero su salto a mamíferos –visones en España, focas en el Báltico y, alarmantemente, vacas lecheras en EE UU desde marzo de 2024– eleva la alerta. En las granjas estadounidenses, el virus se transmite por leche cruda infectada, provocando conjuntivitis en trabajadores y caídas en la producción lechera del 10-20%, según los datos que maneja el Real Instituto El Cano. Aunque no hay casos confirmados en ganado vacuno europeo ni español, el Mapa ha actualizado protocolos de vigilancia para 2025, enfocados en aves pero con “mayor riesgo de introducción” en explotaciones mixtas, según la inforamción del Mapa.

En España no se realiza vigilancia activa en bovinos, pero el Ministerio de Sanidad ha actualizado guías para trabajadores expuestos, recomendando mascarillas y pruebas PCR. La buena noticia: el virus no se transmite eficientemente entre vacas, y la pasteurización elimina el riesgo alimentario.

¿Traspasarán fronteras? Análisis de los riesgos para las ganaderías leonesas

León, con su densidad ganadera (886.000 cabezas en Castilla y León a enero de 2025) y proximidad a Galicia y Asturias –zonas de alto tráfico pecuario–, es vulnerable. Para la DNC, el riesgo de propagación es alto (70-80% de probabilidad en los próximos tres meses), según modelos de la OMSA: vectores como el mosquito Aedes cruzan regiones vía movimientos de animales, y la reapertura de fronteras con Francia (31 de octubre) tras restricciones ha elevado la alerta. Francia ha impuesto zonas de vigilancia fronterizas, pero el viento y el comercio informal podrían llevarla al noroeste peninsular. En León, las dehesas abiertas facilitan la dispersión; sin embargo, la suspensión de mercados reduce el riesgo un 40%, estima el Mapa.

Granja tras el sacrificio de todas las aves contagiadas de gripe aviar.EFE

La gripe aviar presenta un riesgo medio (40-50%) para el vacuno leonés: ya endémica en aves silvestres españolas (más de 100 focos en 2025), podría saltar vía contacto en explotaciones mixtas o leche contaminada de aves. A diferencia de EE UU, Europa no ha visto brotes bovinos, pero la UE ha ampliado zonas de restricción en Castilla y León (27 de octubre). El cambio climático, con migraciones alteradas, acelera la amenaza transfronteriza desde el Ártico.