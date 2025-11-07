La alubia IGP de La Bañeza resurge con una gran cosecha tras cuatro campañas a la baja

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La alubia con sello IGP de La Bañeza ha registrado una buena campaña tras cuatro años en las que las cifras no acompañaron por distintos motivos. La cosecha de este 2025 ha sido buena con un total de 311 hectáreas sembradas frente a las 300 del año 2022 y alrededor de 800 toneladas de producción, también lejos de las 600 registradas hace tres años.

Los datos muestran que las cifras de la legumbre con sello de calidad están al alza, salvo en lo referente al número de productores, que ha experimentado una merma al pasar de los 58 que había en 2022 a los 42 de este año. Lo cierto es que hay menos agricultores, pero más superficie de cultivo, tal y como explica Eva del Río, directora técnica de la IGP de La Bañeza. Haciendo números, cada agricultor siembra unas siete hectáreas de media. Y otra buena noticia: aquí sí hay relevo generacional y cerca de la mitad de los productores tienen 40 años o menos. La mayoría, eso sí, han heredado las tierras de cultivo por vía familiar y también la modernización de los regadíos ha contribuido.

Más cifras

El rendimiento medio también ha sido positivo. Si bien la media de una buena recogida de alubia IGP de La Bañeza ronda los 2.700 kilos por hectárea, este año ha alcanzado las 3.600 hectáreas. Los datos corresponden a las cuatro variedades de la alubia IGP de La Bañeza (riñón menudo, canlea, plancheta y pinta de León), que representa un 6% de toda la alubia de la provincia (5.873 hectáreas), la que no tiene marchamo de calidad.

Referente nacional

«En general, se siembra muy poca alubia y, aún así, somos la provincia que más siembra a nivel nacional», explica Eva Del Río.

Las buenas cifras de esta campaña aumentan las esperanzas de cara al año que viene y las previsiones son de crecimiento, aunque ligero. «Creemos que vamos a crecer, porque lo llevamos haciendo varios años», asegura Del Rio. Con ese objetivo, han puesto en marcha varias iniciativas desde la IGP como el lanzamiento de un concurso en centros formativos de Castilla y León, en formato online, para que los jóvenes talentos incluyan esta legumbre en sus elaboraciones de alta cocina. Es uno de los desafíos que tiene el marchamo, expandir la alubia como alimento clave de la gastronomía.

El Páramo es la comarca leonesa donde más alubia se siembra, pero podría cultivar como área geográfica protegida, también en las comarcas agrarias de Astorga, La Bañeza, mitad de Esla Campos y parte de La Cabrera.

En cuanto al precio, la alubia de La Bañeza con sello IGP no cotiza en la lonja de León al no aperecer diferenciada de la alubia común. Sí lo hacen las distintas variedades, pero no se especifica si pertenecen o no al sello de calidad, con lo que las variaciones de precio son difíciles de conocer, tal y como explican desde la IGP.

Sobre el consumo, sigue estando por debajo de lo recomendado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que establece la cifra total en España en 3,36 kilos por persona al año, frenet a los 12 que fija como cantidad recomendada, lo que equivaldría a cuatro raciones a la semana de entre 50 y 60 gramos por racion.

La semilla con sello de calidad anima a nuevos agricultores Los mejores rendimientos y la pureza varietal y sanitaria de la semilla con sello IGP ha animado ya a algunos productores a interesarse por ellas y a hacer reservas de cara a la próxi8ma campaña. Desde el propio marchamo de calidad explican que los controles de calidad que realizan, así como los trabajos analíticos, permiten ofrecer una semilla de calidad que tiene menos posibilidad de desarrollar enfermedades como la conocida ‘grasa’, para la que no existe tratamiento que la combata, pero de la que sí se sabe que tiene su origen en la semilla, con lo quelos controles podrían evitarla. En lo que respecta a enfermedades, en esta campaña no se han registrado plagas significativas , algo en lo que ha influido significativante la climatología.

Las jornadas gastronómicas ensalzan la legumbre hasta final de mes

La alubia siempre es protagonista en La Bañeza, pero este mes lo será aún más si cabe con la segunda edición de las jornadas gastronómicas en honor a este legrumbre que es santo y seña en la zona.

Esta joya del campo bañezano será clave en las elaboraciones de esta cita gastronómica que se celebrará hasta el próximo 30 de noviembre.

El Ayuntamiento, la IGP Alubia de La Bañeza-León y Caja Rural y Diputación de León vuelven a poner sobre la mesa una segunda entrega que cambia de fecha de abril a noviembre y que pretende consolidarse en el tiempo como una parada obligada para disfrutar de un buen plato, sabroso con la alubia como gran protagonista.