Reabre la Ruta del Cares en León tras la ola de incendios pero piden precaución

El Parque Nacional de Picos de Europa ha reabierto la Ruta del Cares, en las vertientes de León y Asturias, tras permanecer cerrada parcialmente desde los incendios del verano que afectó a buena parte de las canales que descienden desde el Macizo Occidental de los Picos de Europa. Esta reapertura afecta también a dichas canales practicables, entre ellas la de Trea. La dirección del parque ha informado en su página web de la apertura de paso pero advierte de que es necesario tomar precauciones ante la posibilidad de que se sucedan desprendimeintos..

Así, explica que recorrer los senderos de Picos de Europa requiere de toda la precaución que siempre es necesaria en las zonas de montaña y aún más. Pese a ello, la caída de rocas, de tamaño variable «es inopinada, impredecible y de muy difícil o, en casi todos los casos, imposible previsión». Todas estas circunstancias se ven agravadas, en la situación actual y tras el incendio, que afectó a buena parte de la vegetación de ladera de la Ruta y de sus canales vertientes, al haber desaparecido las raíces y troncos que sujetaban el suelo y, al erosionarse éste, favorecer la posible movilización de rocas, lo que ocurrirá durante meses, con mayor riesgo los días de fuertes lluvias y vientos, y en los inmediatamente siguientes, por lo que deben informarse quienes deseen hacer la Ruta de las condiciones meteorológicas que han imperado los días inmediatamente anteriores a su visita y las del día de la misma, intentando evitar aquellos en los que se den las circunstancias agravantes del riesgo indicadas.

El parque recuerda que la valoración del riesgo, así como la de la capacidad física de cada persona, es una obligación estrictamente personal, debiendo adoptarse las decisiones adecuadas al respecto por cada persona. Se trata de un ámbito que, en la mayoría de su superficie, está constituido por roca caliza masiva, pero ya bastante o muy meteorizada por los agentes ambientales, las raíces de la vegetación (en las zonas de existencia de la misma), la influencia de la fauna,… La roca caliza, así como es de una dureza extrema, es frágil ante la acción de los ácidos, incluso los denominados «débiles». Precisamente, el agua de lluvia al disolverse en la misma el CO2 atmosférico, da un ácido débil, el ácido carbónico, que ataca de continuo la superficie de la roca caliza, fisurándola y dando lugar al paisaje kárstico (grandes simas, jous, dolinas, lapiaces…) tan característico de los Picos de Europa. El agua de la lluvia y del deshielo que se infiltra por esas fisuras, al congelarse en invierno, genera bloques de roca de todos los tamaños que, directamente o por la acción de los vientos, las raíces de los árboles, el paso de la fauna... pueden desprenderse en cualquier momento.

