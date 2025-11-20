Este pueblo a 35 kilómetros de León y plató de rodaje de una película protagoniza un cupón de la Once

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castrillo de los Polvazares protagoniza el cupón de la ONCE del domingo, 23 de noviembre, perteneciente a la serie ‘Pueblos de película’. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de esta localidad leonesa.

Castrillo de los Polvazares fue escenario del rodaje de ‘La esfinge maragata’ (1950), película de Antonio de Obregón, basada en la novela homónima de Concha Espina, que se publicó en 1914. El filme lo protagonizaron Paquita de Ronda, Luis Peña y Juan José Martínez Casado.

La película se desarrolla en una hacienda maragata que está hundiéndose en la miseria, cuya situación únicamente puede solucionarse mediante un matrimonio de conveniencia.

Castrillo de los Polvazares se encuentra a escasos siete kilómetros de Astorga, y es una de las paradas obligadas en la ruta del Camino de Santiago Francés. Su centro histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1980; en el destacan sus calles que están empedradas en su totalidad.

Es una villa de aire medieval que muestra cómo fue la cultura arriera. El visitante puede admirar sus casas solariegas, con sus blasones, grandes pórticos y ventanales de madera coloreados de blanco y verde.

Con ‘Pueblos de película’, la ONCE rinde homenaje a las localidades que han sido plató de rodaje. Esta serie de cupones serán motivo de alegría para los habitantes de cada localidad y para las personas que coleccionan los cupones de la ONCE.

