Piden a la Junta no olvidar a los ganaderos de leche Omaña y Babia

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama a la Junta de Castilla y León que «no abandone» a los ganaderos de leche de la zona de Omaña y Babia. Así se refirió el secretario de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Víctor Diez, que puso de manifiesto que esta situación sigue afectando a los ganaderos de estas comarcas «después de «un incumplimiento más de la institución autonómica al seguir sin sacar la línea de ayudas especifica para paliar el coste que supone el transporte de la leche».

Es por esto que la formación leonesista ha registrado varias preguntas dirigidas a la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para conocer cuando tiene prevista la Junta sacar esta línea de ayudas ya avanzada y publicitada en enero.

De hecho, a una anterior batería de cuestiones de UPL, la institución autonómica aseguró que «la Junta está trabajando en la búsqueda de soluciones para minimizar el riesgo de que esta situación se vuelva a producir en el futuro».

La formación leonesista que siempre ha estado al tanto de esta problemática a través del alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, y de los representantes de UPL en las Cortes reclamando a la Consejería de Agricultura y a la propia Dirección General de Producción Agropecuaria de la consejería la puesta en marcha de los mecanismos que fueran necesarios para lograr un final feliz.