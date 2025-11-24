La Junta planifica los bosques del futuro para la restauración forestal

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León planifica una restauración forestal a largo plazo que incluye distintas actuaciones en el monte con el objetivo de que alcance su estado ecológico óptimo, pero busca también crear bosques más resilientes frente al cambio climático y a los grandes incendios forestales. La restauración forestal implica diseñar los bosques del futuro. La planificación estratégica de la prevención de incendios forestales, tanto de las zonas afectadas como para el resto del territorio, tiene que estar adaptada a las condiciones particulares de cada área y a las condiciones climáticas actuales y futuras.

Dentro de esta planificación estratégica se llevarán a cabo actuaciones de corrección hidrológica forestal, que incluye la creación de estructuras sobre los cauces de los arroyos de montaña o las repoblaciones en laderas por su capacidad para fijar y crear suelo, además de evitar nuevos procesos erosivos; recuperación o creación de una red de pistas forestales que permitan el desarrollo de actividades económicas en el monte generadoras de empleo, pero también el acceso con seguridad y rápidamente a los equipos de extinción en caso de incendio; la creación de nuevos puntos de agua que faciliten la defensa del monte; tratamientos selvícolas para la creación de zonas estratégicas de gestión que faciliten la defensa del monte en caso de incendios en el futuro, reducir el riesgo de plagas y enfermedades forestales, como medida preventiva frente a grandes incendios y herramienta de adaptación al cambio climático; y la restauración de la masa forestal en adecuadas densidades y composiciones de especies autóctonas que permitan una resiliencia de medio y largo plazo.

En estos momentos se están elaborando los planes de restauración que deberán ejecutarse a lo largo de los próximos años y que se irán publicando en la página web.

Inversión en actuaciones

La admistración autonómica acumula hasta ahora una inversión de 16 millones de euros en actuaciones de emergencia y en el plan de restauración puesto en marcha tras los grandes incendios forestales del verano. El objetivo de estas obras es evitar la pérdida de suelo tras los incendios, reducir la escorrentía que pueden provocar las lluvias y crear pequeñas resistencias que fijen las semillas del propio monte, según un comunicado recogido por Ical. Las herramientas utilizadas son fajinas, albarradas, acolchado del suelo mediante astillado o dispersión de paja, mejora de pistas forestales, recuperación de puntos de agua o de cerramientos para el ganado y la protección, recuperación o mejora de las captaciones de agua para consumo humano y actuaciones de mitigación para plagas y enfermedades forestales.

Medio Ambiente recordó que la restauración forestal tras un gran incendio requiere de una primera actuación de emergencia que reduzca en lo posible los efectos negativos de la pérdida de la vegetación que protege el suelo, como pueden ser la erosión por fuertes lluvias. Mientras se desarrollan estas actuaciones para reducir la pérdida de suelo, se realiza la planificación a más largo plazo de la restauración, cuyo objetivo puede ser, de forma genérica, devolver al monte a su óptimo ecológico.