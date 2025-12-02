La peste compromete las exportaciones del potente sector porcino en la provincia

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La peor consecuencia que traería la llegada de la peste porcina africana (PPA) a la provincia leonesa sería el golpe a las exportaciones que supondría para el sector y no tanto el sacrificio de animales que conllevaría la propagación de la enfermedad. «Lo importante no es que haya que matar cerdos llegado el caso, sino que se paralizaría el mercado, que es muy miedoso, porque se dejaría de comprar», explica José Antonio Turrado, secretario general de Asaja. A esto hay que añadir que el porcentaje de exportaciones del sector leonés es muy alto y «cuando se tambalea no se sabe qué hacer con el producto porque no hay capacidad para congelarlo, lo que devaluaría el mercado», señala Turrado.

El papel del sector porcino en León no es menor. Si bien en la provincia hay alrededor de 90 explotaciones de cerdos, lo más potente viene de la mano de la industria de transformación, más que de la productora. La empresa Embutidos Rodríguez, con sede en La Bañeza, no solo es un referente aquí, sino en toda España. La compañía, que tiene sus instalaciones en Soto de la Vega y que compró el grupo alimentario Vall Companys en 2023, es una de las grandes del sector en España, pues lo que se procesa aquí sale de la provincia hacia distintos países, especialmente China y otros puntos de Europa.

En León, en 2024 se exportaron más de cien millones de euros en carne de porcino, fresca, refrigerada o congelada, una cifra que supuso un descenso sobre la del 2023, cuando se superaron los 124 millones, según un informe de comercio exterior, que refleja ya un descenso del 24,06% entre un año y otro. Por su parte, España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros.

UME y reunión en Madrid

La incidencia de la enfermedad se ha convertido en un tema de actualidad tras la detección, la semana pasada, de un foco en jabalíes en la provincia de Barcelona. La situación ha motivado la intervención de la La Unidad Militar de Emergencias (UME), que este lunes activó a 117 efectivos y 25 vehículos en la sierra de Collserola (Barcelona), donde ya se han confirmado casos de jabalíes infectados en una jornada en la que Gobierno central, Generalitat de Cataluña y sector se reunieron en Madrid. Hasta este lunes, hay dos casos confirmados el pasado viernes y ocho que son sospechosos pero que el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura no ha ratificado aún, todo ello sobre 40 animales analizados dentro del radio afectado.

En cualquier caso, en León la mayoría de las explotaciones porcinas están en integración (dependen en buena medida de empresas más grandes), con lo que el riesgo de mercado lo asumiría el integrador.

Aunque no se han detectado casos en Castilla y León, para permitir el control de la Peste Porcina Africana se solicita la colaboración de los ciudadanos y en el caso de observar ejemplares de jabalíes muertos o enfermos, informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 112. Al ser una enfermedad muy contagiosa para animales, sin afección a personas, se recomienda no tocar ni permitir que nadie se acerque al animal.

La enfermedad llegar por carretera en embutido contaminado El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, dijo ayer que es posible que la peste porcina africana llegara a España por carretera en un embutido contaminado que podrían haber injerido jabalíes, si bien no está confirmado. Ordeig señaló que, por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes. Sobre el origen del foco, que no aparecía en España desde 1994, Ordeig dijo que hay «indicios de que podría ser un embutido en mal estado», posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado al suelo en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio.