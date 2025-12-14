Los alcaldes de Picos denuncian el «brutal» recorte de las ayudas AIS

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Los alcaldes de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, Felipe Campo, de Posada de Valdeón, y Antonio Mendoza, de Oseja de Sajambre, hacen una valoración positiva del Paln Rector de Uso y Gestión (Prug), aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno de Castilla y León. El alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, manifestó que el borrador que les habían entregado en su día no lo veía mal, qunque «el problema es que Asturias y Cantabria aún no ha presentado su Prug correspondiente». Uno de los temas que recoge el documento de la vertiente leonesa es que los vecinos empadronados en los dos municipios del parque nacional «puedan utilizar las pistas con vehículos sin limitaciones para acceder a fincas u otras necesidades».

La mayor queja de los alcaldes de Posada de Valdeón y Oseja de Valdeón es que les había dejado un año sin las ayudas AIS. «No entendemos que el Gobierno Central haya incrementado 200.000 euros para repartir entre todos los parque nacionales de España. «Es una partida ridícula», según Campo quien recuerda que con motivo de la crisis anterior a la pandemia les rebajaron considerablemente las ayudas que estaban entorno al millón de euros en la vertiente leonesa y se bajaron a 100.000 euros mientras que el año pasado no les dieron nada.

El alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, señaló que el Prug es una herramienta que se necesita para todos ya que están superditados a la normativa. «Ya veremos a ver cuando se empiece a aplicar aunque considero que es un Prug que está bastante trabajado y en el que hemos trabajado todos. Con el día a día habrá que ver problemas que sigan y estudiarlos». Señala que en cuanto a los vecinos no quedan en mala situación para el aprovechamiento o poder acceder a caminos o pistas aunque «ya sabemos que estamos dentro de un parque nacional y tenemos unas limitaciones aunque «no las veo muy restrictivas ni complicadas».

Mendoza recuerda que las ayudas IAS las empezaron aminorar en el año 2008 y posteriormente estuvieron uno años sin ellas. «El gobierno dice que España va económicamente fuerte y la pregunta es ¿por qué no nos dan las subvenciones que nos corresponden? Y ¿por qué no activan ese dinero?. La argumentación del director del organismo autónomo es que no hay presupuestos. Pero no están engañando porque cada año nos dan menos ayudas», asegura.

Mendoza afirma que no se puede seguir aumentado el parque nacional a cuenta del mismo presupuesto. «Un parque nacional sin inversiones sin dinero y toda la legislación que tenemos yo no lo quiero. Los que tenemos que estar protegidos somos los que vivimos aquí y eso yo no lo veo».