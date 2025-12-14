La Robla vive la Navidad con un programa lleno de actividades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha preparado un amplio y variado programa para las fiestas 2025/2026 con el objetivo de reunir a vecinos y visitantes en torno a la cultura, el deporte y las celebraciones más tradicionales.

Las actividades arrancaron el pasado 10 de diciembre con el XXII Certamen Coral Infantil Navideño, una cita ya consolidada que llenó la Casa de la Cultura de voces jóvenes. Dos días después, el Parque Josefina R. de Aldecoa acogió la tradicional decoración del Árbol de Navidad, un acto simbólico que marcó el inicio del ambiente festivo.

Este fin de semana se combinó deporte y ocio familiar. Por la mañana se celebró la I San Silvestre BTT con salida desde la Plaza de la Constitución, mientras que por la tarde los más pequeños disfrutaron de cine en la Casa de la Cultura con la proyección de Wicked. La programación continua los días 17 y 19 con una intensa actividad cultural, que incluye el Festival de Navidad de la Escuela Municipal de Música, talleres organizados junto a Asocia Jarana y la presentación del libro La Lectora, de María José García González.

La música volverá a ser protagonista el día 20 con el Concierto Navideño del Coro Voces del Alba. Al día siguiente, La Robla vivirá una jornada especialmente animada con una ruta de senderismo para colocar el Belén de cumbres y seguirá con la popular Papanoelada Motera.

En la semana previa a Nochebuena, el programa incluye talleres de videocreación, un musical basado en Cuento de Navidad y el espectáculo de magia del ilusionista Adrián Carratalá. El día 26 se present un nuevo número de la Revista Alboral, reafirmando el compromiso del municipio con la cultura escrita y la creación local.

El teatro tendrá su espacio el 27 de diciembre con la obra Tartufo, de la compañía Kumen Teatro. Dos días después, los niños podrán participar en un taller de repostería navideña y disfrutar del cuento teatralizado Las Embotelladoras de Sueños. La programación de fin de año incluye títeres, y la celebración de la XV San Silvestre Solidaria el 31.

El 2026 comenzará con un taller de 3D el día 2 y nuevas propuestas de Asocia Jarana el día 3. El broche final llegará el 5 de enero con la visita de los Reyes Magos, que recorrerán las pedanías y la residencia de rayores antes de protagonizar la gran Cabalgata por las calles de La Robla, culminando con la entrega de regalos en la Casa de la Cultura.