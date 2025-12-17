Pepa, la venada que no quiere separarse del hombre que la dio cobijo en este pueblo de León

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Llegó hace meses como buscando algo, aunque nadie sabe el qué. Quizás compañía humana porque se ha integrado perfectamente en la vida diaria de los vecinos de La Vecilla.

Se llama Pepa y es la venada que vive en pleno pueblo de La Vecilla. Apareció por allí hace alrededor de medio año y Javier, el dueño del bar El Cruce, le dio cobijo en una finca, pero le prohibieron tenerla encerrada, así que ahora campa a sus anchas por el pueblo.

Aunque Javier no es su dueño, sí es la persona más cercana para Pepa. "A donde voy yo, viene ella detrás". Su trayecto habitual es de casa al bar y es que sigue también este animal al que retratan muchos de los clientes del establecimiento por lo inusual.

Sin embargo, nadie -ningún servicio de la administración- ha venido a recoger a la venada, que parece sentirse bien en el pueblo. "No me dejan que la dé un sitio para vivir, pero tampoco me dan una solución", señala Javier, quien también explica que la situación no ha generado ningún problema con los vecinos.

Pepa duerme junto a la casa de Javier y cuando éste va a trabajar, ella espera paciente por allí cerca, descansando o comiendo hierba. De vez en cuando, Javier le da algo de pienso, pero ella se apaña con lo que hay en el campo. A él le deja acercarse y tocarla; pero a los demás no tanto porque desconfía.

Esta venada es ya famosa en La Vecilla, donde vive 'integrada' desde hace meses.