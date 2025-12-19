Cistierna homenajea a su médico «mago» Ángel Novoa

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Los sanitarios y administrativos del centro de salud de Cistierna celebraron una comida para despedir al doctor Ángel Novoa conocido como «El médico mago» quien después de varias décadas da el paso a la jubilación. Junto a los regalos que le entregaron destacó el juego en que se recordaron las muchas expresiones y palabras que utilizaba cada día, lo que le hacía ser un médico muy cercano a sus compañeros y pacientes. Su personalidad le ha hecho ser único.

Además, el Ayuntamiento de La Ercina le hizo otro homenaje junto a su enfermera Ana Isabel Fernández con la entrega de una placa a cargo del alcalde Ignacio Robles reconociendo su labor y dedicación profesional con los pacientes.