Los Bomberos de León sofocan un incendio en una habitación en el hostal de Valdearcos

Incendio en el hostal de Valdearcos.BOMBEROS DE LEÓN

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Varias llamadas telefónicas alertaron esta mañana a la Sala de Operaciones del Servicio 1-1-2 Castilla y León del incendio registrado en la habitación de un hostal del Camino Real en Valdearcos, en el municipio leonés de Santas Martas.

La Sala trasladó el aviso a Bomberos de León, a la Guardia Civil Cos de León y al Centro Coordinador de Emergencias que coordinó el incidente. Los servicios de emergencia confirmaron en el lugar que se había desalojado el establecimiento sin que se precisara asistencia sanitaria para nadie.

Hasta el lugar de los hechos, se trasladaron diez efectivos, dos autobombas y un vehículo de altura del Parque Municipal de León. A pesar de no registrarse daños personales, sí ha dejado numerosos daños materiales.