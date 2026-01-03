La comisión de fiestas de Villamanín crea una asociación y documenta la custodia de los décimos premiados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comisión de fiestas de Villamanín firmó este viernes en una notaría la constitución de una asociación como “paso imprescindible para poder hacer las cosas con orden y garantías y dejar constancia de cada paso y con asesoramiento jurídico continuo para que el procedimiento sea seguro y evitar improvisaciones” en el proceso para avanzar en el pago de las papeletas premiadas en el pasado Sorteo Extraordinario de Navidad.

También, anunciaron, se ha documentado notarialmente la custodia de los décimos agraciados para su posterior tramitación e ingreso por vía bancaria con la máxima seguridad” y el siguiente paso será la puesta en marcha de una página web segura para registrar los boletos premiados con el objetivo de disponer de un listado “real, con datos completos” y saber cuántas personas apoyan o no el acuerdo alcanzado hace unos días sobre la aplicación de una quita para subsanar la cantidad a abonar que no cubren los décimos premiados.

La comisión también agradeció los mensajes de ánimo y apoyo recibidos y quiso dar las gracias a todas las personas y colectivos que se han movilizado para echar una mano y al Ayuntamiento “por hacer un llamamiento a la calma y a cuidar la convivencia”.