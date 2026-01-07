Más de 31.000 firmas piden que no se separe a la venada Pepa de su 'dueño'

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La iniciativa solidaria que ha puesto en marcha la asociación Empatía llevaba recaudadas este martes 31.649 firmas para pedir que no separen a la venada Pepa de su «dueño», Javi. Él ha aclarado que el animal no es de su propiedad, pero es sobre el papel porque a ella sí se lo parece. Esta cierva de La Vecilla cambió su medio natural por el casco urbano del pueblo. Nadie sabe cómo llegó aquí ni por qué, pero lo cierto es que parece que lo hizo para quedarse. Desde el primer momento se acercó a Javi, vecino de la localidad y dueño del bar El Cruce, y ya no ha vuelto a separarse de él. Es cierto que en los últimos días Pepa está algo desaparecida. Quizás por el revuelo que ha surgido al raíz de conocerse esta curiosa historia de la venada que no quiere marcharse de La Vecilla.

Javi contó el caso algunos meses después de que el animal decidiese no regresar al entorno al que pertenece. Al final, la cogió cariño porque no se separaba de él. «A donde voy yo, viene ella detrás», contaba él hace unas semanas. Su trayecto habitual es de casa al bar y es que sigue también la venada.

Lo inusual del caso ha despertado una gran expectación y no solo entre los vecinos de La Vecilla: Pepa se ha convertido en foco de atención para visitarntes y curiosos.

La iniciativa solidaria de Empatía llegará esta semana a Valladolid en su intención de que se rechace cualquier destino cinegético para el animal y dejen que siga junto a Javi, quien sigue a la espera de saber cómos e resuelve el asunto.