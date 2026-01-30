La quita provisional rebaja a 59.000 € el premio por papeleta en Villamanín

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha emitido un nuevo comunicado en relación con el cobro de las participaciones premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad, anunciando que ya se encuentra plenamente operativa la web oficial para el registro de papeletas.

Tal y como se informó en comunicados anteriores, la asociación dispone ahora de una herramienta digital segura, sencilla e intuitiva que permite realizar todo el proceso de forma ordenada y con plenas garantías. En la plataforma se ofrecen instrucciones claras y detalladas, así como un apartado de preguntas frecuentes donde se resuelven las dudas más habituales.

El registro en la plataforma es obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio. Este sistema constituye la única vía oficial y válida, garantizando la correcta identificación de los titulares, la seguridad del proceso y la igualdad de trato para todas las personas participantes. La dirección oficial es: https://asociacionfiestasvillamanin.com/

La Comisión recuerda que no deben enviarse fotos de papeletas ni documentación personal por otros medios y que cualquier novedad relevante se comunicará exclusivamente mediante comunicados públicos. Próximamente se informará de fechas, horarios y lugares en los que se podrá realizar el registro de forma presencial, con apoyo de la empresa informática, tanto en Villamanín como en León.

En cuanto a las cifras del premio, la asociación ha aclarado que dispone de 81 décimos, con un importe neto por décimo de 328.000 euros tras la retención fiscal, lo que supone un total ingresado de 26.568.000 euros. Cada papeleta corresponde a una quinta parte de décimo, por lo que el premio neto por papeleta asciende a 65.600 euros, quedando en 59.000 euros netos tras la minoración aplicada a la espera de la liquidación final.

La Comisión también ha explicado que esta minoración es provisional y tiene como objetivo garantizar la seguridad del proceso de pago. En la liquidación final se tendrán en cuenta los pagos y gastos realizados o previsibles, los intereses generados por la cuenta remunerada, posibles donativos y aportaciones, así como los importes que no hayan sido reclamados dentro del plazo establecido.

Si tras la liquidación final existiera un saldo positivo, la asociación procurará que se reparta entre las personas que hayan firmado el convenio, de modo que la minoración resulte inferior y cada perceptor pueda recibir una cantidad adicional, con el límite máximo del importe que correspondería a una papeleta en circunstancias normales.

El registro permanecerá abierto hasta el 22 de marzo. Una vez cerrado el plazo, verificado el listado definitivo de personas registradas y siempre que exista una mayoría suficiente de adhesiones al convenio que permita pagar con seguridad, podrá iniciarse el calendario de pagos. En caso contrario, los plazos dependerán de reclamaciones, incidencias o actuaciones judiciales.