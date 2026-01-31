CyL y otras seis comunidades denuncian al Gobierno ante la UE por su gestión del lobo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Castilla y León y otras seis comunidades autónomas —Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón y Madrid— han consensuado un documento en el que anuncian la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Gobierno de España de la legislación comunitaria con el lobo. El documento lo han presentado en Santander, donde se han reunido los representantes de los Gobiernos autonómicos con competencias en la gestión del lobo dichas autonomías para abordar el impacto de la especie en sus territorios.

Las comunidades piden que se convoque de forma inmediata una conferencia sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, que el Gobierno cumpla sus obligaciones con la Comisión Europea y remita de forma urgente el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie y que transfiera a los Ejecutivos autonómicos los fondos establecidos en la estrategia nacional de gestión de ese animal.

Al encuentro habían sido invitadas todas las comunidades y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagasen, que no ha asistido.

Según ha asegurado la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en una rueda de prensa posterior a la reunión, el documento cuenta también con el apoyo de las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

De esta forma, el texto contaría con el respaldo de todas las comunidades del PP, además de Canarias y País Vasco, mientras que no tendría el apoyo de las tres con gobierno socialistas (Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha).

A la reunión han asistido, además, las consejeras del País Vasco, Amaia Barredo; del Galicia, Ángeles Vázquez; de La Rioja, Noemí Manzanos; el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones: el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Rafael García, y el director general de Medio Ambiente de Aragón, Alfonso Calvo.

Las consejeras de Cantabria, Galicia y La Rioja han lamentado que desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Salvajes en Régimen de Especial Protección (Lespre) en 2021 la presencia de la especie en sus territorios se ha multiplicado con un aumento «exponencial» de los ataques al ganado, hasta el punto, han asegurado, de «poner en peligro» la ganadería extensiva en sus comunidades. «Queremos dejar claro que nadie quiere acabar con el lobo, queremos convivir con él, pero su número está haciendo insostenible la ganadería extensiva», ha afirmado María Jesús Susinos. En el texto, las comunidades defienden como «positivos» los cambios normativos en Europa y la salida del lobo del Lespre, que permiten adoptar medidas de gestión de la especie para «mejorar la compatibilidad con la ganadería extensiva». Critican, por otra parte, que el Miteco no ha enviado a la CE el informe sobre la situación del lobo en España que concluye que el estado de conservación de la especie es favorable y denuncian pagos pendientes del Gobierno a las comunidades para compensar los daños del lobo y facilitar las medidas preventivas.

El Miteco alega que no hay una base científica solvente El Miteco ha alegado este viernes que la razón para no enviar el informe sobre situación del lobo en España a la Comisión Europea responde a que «no ofrece todavía una base científica solvente» por los «cambios sustanciales» que se han producido en las poblaciones. "El informe, en su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente, ya que en los últimos meses se han producido cambios sustanciales en la situación de las poblaciones de lobo, derivados tanto de la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas como de las muertes y desplazamientos poblacionales provocados por los grandes incendios forestales", ha señalado.