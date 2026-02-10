La nieve obliga a circular con cadenas en cinco carreteras de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La nieve cierra a estas horas dos carreteras y obliga a circular con cadenas en seis vías de León y Salamanca, según informó la Dirección General de Tráfico (CGT) y recogió Ical. Así, están cerradas la DSA-191, en Candelario (Salamanca), uno de los accesos a la estación de esquí de La Covatilla, y la ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora).

Igualmente, se requiere el uso de cadenas a turismos (y está prohibido el paso a vehículos pesados), en la LE-126, en La Baña; la LE-491, en Vega de Viejos; la LE-234, en Prioro; la LE-233, en Besande; y la LE-142, en Rabanal del Camino, todas ellas en León.