Máxima alarma en León por el desbordamiento de los ríos Órbigo y Tuerto

El deshielo acelerado y las precipitaciones persistentes mantienen a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en máxima vigilancia, con el nivel rojo de alarma activado en 15 tramos fluviales. En León, la situación es crítica en el río Órbigo a su paso por Cebrones del Río, que registra un caudal de 324,11 m³/s y una altura de 3,34 metros. La alerta máxima se extiende al río Tuerto, con niveles de peligro extremo en Villameca (1,11 m. de altura y un caudal de 19,95 m³/s) y San Félix de la Vega (2,22 metros y 93,05 m³/s).

Emergencia extendida a Segovia, Soria y Salamanca

La gravedad de las crecidas no se limita a León. En Segovia, el río Duratón pone en riesgo a Sepúlveda, mientras que el Eresma continúa desbordado en Valsaín, Bernardos y la capital segoviana. Por su parte, Soria mantiene la alerta roja en el Duero en Navapalos y el río Ucero en Osma. En el oeste de la comunidad, Salamanca vigila con preocupación los caudales críticos del río Huebra y el tramo del Duero en Saucelle, que se encuentran en niveles de desbordamiento inminente.

Vigilancia reforzada y avisos amarillos

El nivel naranja de vigilancia reforzada se mantiene activo en el río Omaña a su paso por Las Omañas (99,59 m³/s y 1,54 m. de altura) y en el Cea en Valderas, donde el cauce ha subido hasta los 3,72 metros con un caudal de 94,30 m³/s. En esta misma escala de riesgo se encuentran el río Arlanza en Burgos (Covarrubias, Lerma y Peral de Arlanza) y el Órbigo en la localidad zamorana de Santa Cristina de la Polvorosa. Además, se han activado avisos amarillos preventivos en el Bernesga a su paso por León capital, el Luna en Sena de Luna y el Órbigo en Santa Marina del Rey, sumándose a la vigilancia del río Támega en Orense.

El agua colapsa las carreteras de la región

El impacto de las riadas ha inutilizado múltiples comunicaciones por carretera. En León, permanecen los cortes en la LE-114 entre La Nora del Río y Alija del Infantado, además de incidencias en Castrillo de las Piedras y Villaselán. Segovia presenta una situación similar en las vías SG-V-2312 y SG-V-2416 (Valdevacas y Burgomillodo). En Soria se registran cortes en Garray y Langa de Duero, mientras que en Salamanca la red secundaria sufre interrupciones en Lumbrales, Arapiles y Candelario, con problemas añadidos en Valladolid en zonas como Monasterio de Vega.