Valverde vive la vida de colores

El desfile de carnaval en Valverde de La Virgen)MARCIANO PÉREZ

Para el sábado se anuncia el grueso de las actividades de Carnaval en Valverde de la Virgen. Serán días de colorido y animación, en la línea de las que programa el ayuntamiento de la localidad.

El desfile central está programado para el sábado 14 de febrero. El recorrido tiene su salida en el Salón del Pueblo y sigue por las calles Don Antonino y Doña Cinia, El Parque, Nueva, Avenida de Don Pabio Diez, Zamora, Avala. Aviación, La Basilica, Cervantes y Las Eras, con llegada al Salón del Pueblo.

A las 19.30 horas tendrá lugar la entrega de premios del concurso de disfraces.

Para las comparsas (+ de 11 persas) se reservan premios de 350 euros para el primer clasificado, 250 para el segundo y 150 euros para el primer clasificado. En la modalidad de grupos (de 3 a 10 personas los premios son de 200, 100 y 75 euros respectivamente en los tres primeros puestos.

Para la modalidad de parejas, los tres primero premios son de 100, 70 y 40 euros.

Las inscripciones se pueden formular en la Oficina de Atención al Publico de La Virgen del Camino, ubicada en la calle Concejo, hasta el jueves 12 de febrero. También se pueden realizar consultas por teléfono en el (987) 30 22 13.

La organización advierte de que solamente entran en concurso los mayores de 14 años.

El lunes y el martes tendrá lugar el Parque de Hinchables de Carnaval. Será de 17.00 a 21.00 horas. El precio es de dos euros el turno. Cada turno tendrá una duración de 55 minutos, comenzarán a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen recuerda que es posible pagar varios turnos consecutivos o adquirir un pase VIP para disfrutar de toda la tarde, según explican las bases del reglamento.

No existe opción de reserva previa: las entradas deberán adquirirse directamente en el recinto antes de cada turno, pudiendo escoger los turnos deseados según el aforo disponible.

Se recuerda a los usuarios que deben ser conscientes de que la actividad conlleva ciertos riesgos inherentes, como posibles caídas, que asumen voluntariamente al participar. Asimismo, los padres o tutores son responsables del cuidado y supervisión de sus hijos durante toda la actividad. Los monitores estarán presentes para velar por el buen funcionamiento general, pero no sustituyen la vigilancia parental, explica la organización de los eventos.

El lunes 16 y el martes 17 también habrá servicio de ludoteca en La Virgen del Camino. A tal efecto se pone en marcha el Taller ‘Crea tu Disfraz’, Búsqueda del tesoro, También se propone el Taller «Crea tu Historia», Deporte, Pintacaras y muchas más actividades más.

El horario será de 9/10.00 a 14.00 horas. Está abierto a nacidos del 2022 al 2020 (Carnaval Peques) Virgen de Loreto

Nacidos del 2019 al 2014 (Carnaval Mayores) Biblioteca

Tanto en uno como en otro caso, la cifra de plazas de que se dispone es de 40. La cuota que hay que abonar es de 10 euros para los empadronados y de 20 para quienes no lo están.

Todo está dispuesto para que los vecinos de Valverde de La Virgen disfruten del mejor Carnaval.