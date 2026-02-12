Sariegos se disfraza por Carnaval

Carnaval es sinónimo de fiesta y diversión en el municipio de Sariegos. Para niños y mayores, con disfraces de todo tipo y la imaginación como principal ingrediente. Las carnestolendas son así de especiales en Sariegos, de la mano del Ayuntamiento y con una participación multitudinaria que el domingo 15 de febrero tiene como punto neurálgico el pabellón de Azadinos.

La diversión está asegurada en una tarde tan especial en la que todos se sienten importantes, especialmente los más pequeños de la casa. Y todo en una actividad que se ha convertido en una de las más participativas y llenas de fiesta en el municipio a lo largo del año. Una celebración del carnaval en Sariegos que empezarán a latir con fuerza a las 17.00 horas con la apertura de inscripciones para el concurso de disfraces. Hasta las 18.30 horas tienen de plazo los interesados. Y todo con la música de fondo animando a los presentes. En este caso a cargo de Sonido Corco desde las 17.30 horas y hasta nada menos que las nueve de la noche. Tiempo suficiente para disfrutar de ellas y convertir la instalación en un escenario tan atractivo, divertido y festivo que llevará a todos los presentes a disfrutar de momentos especiales. No faltará la merienda para todos os presentes desde las 18.30 horas. Para coger fuerzas de cara al acto más relevante, nada menos que el del concurso de disfraces con el desfile de los participantes. Con la imaginación al poder y también la ilusión de vivir intensamente los carnavales. Y para cerrar toda la fiesta una gran chocolatada. Un final tan dulce como el de un carnaval en Sariegos que contará con la presencia de vecinos y visitantes y que un año más viste del ‘otro yo’ a sus protagonistas, todos aquellos para los que las carnestolendas son momentos de alegría, de fiesta, de amistad y de color y música. Claro está, en Sariegos.