Última hora de las inundaciones en León: desbordamiento de ríos, incomunicación de varios pueblos, viviendas amenazadas y carreteras cortadas

Una madre y su hijo, tras el dique que han levantado parfa evitar la entrada de agua y barro en su casa en Castrillo de Cepeda.RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se mantiene en una situación crítica tras una jornada marcada por el desbordamiento de ríos, el corte de múltiples carreteras y la incomunicación temporal de varios municipios, además del trabajo que están realizando esta mañana vecinos de varios pueblos para levantar diques que protejan la entrada de agua en sus viviendas. El delegado del Gobierno, Eduardo Diego, ha confirmado una mejora generalizada en todas las cuencas fluviales este miércoles, después de una tarde-noche especialmente complicada en el Bierzo y otras zonas de la provincia. Sin embargo, las autoridades mantienen activado el Cecopi y la coordinación permanente entre administraciones ante la previsión de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

La comparecencia del delegado ha servido para tranquilizar a la población, tras una jornada en la que los servicios de emergencia trabajaron contrarreloj para retirar árboles caídos, restablecer el suministro eléctrico y reabrir accesos cortados por el agua. Aunque se esperan nuevas lluvias a corto plazo, las previsiones meteorológicas apuntan a un fin de semana más estable, lo que permitirá consolidar la normalización en toda la provincia leonesa.

La ausencia de víctimas y evacuaciones se ha convertido en el principal motivo de satisfacción para las autoridades de protección civil en España, que han destacado la eficacia de los protocolos de prevención y la colaboración ciudadana. No obstante, los daños materiales en infraestructuras agrícolas y deportivas están siendo cuantificados por los ayuntamientos afectados, especialmente en las zonas más bajas de las principales cuencas.

Situación en las cuencas del Bierzo y Miño-Sil

La comarca berciana vivió una de las jornadas más complicadas, con precipitaciones intensas acompañadas de fuertes vientos que provocaron numerosas incidencias. Los árboles caídos han bloqueado varias carreteras principales y secundarias, mientras que los tendidos eléctricos sufrieron daños que dejaron sin suministro a diversos núcleos rurales durante varias horas. Los ríos Sil, Cua y Boeza experimentaron crecidas significativas que pusieron en alerta a las poblaciones ribereñas.

Según ha confirmado Eduardo Diego tras contactar con diferentes alcaldes de la zona, las avenidas han remitido y los caudales han descendido considerablemente durante la madrugada y la mañana de este miércoles. Los servicios de mantenimiento de carreteras han trabajado sin descanso para retirar los obstáculos naturales y restablecer la normalidad en los accesos, mientras que las compañías eléctricas han conseguido reparar la mayoría de las averías en el suministro.

La cuenca del Miño-Sil, que abarca gran parte de la comarca del Bierzo, ha sido una de las más vigiladas durante toda la emergencia. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica han monitorizado constantemente la evolución de los niveles fluviales, coordinándose con los servicios de emergencias para anticipar posibles situaciones de riesgo en los municipios más vulnerables.

Problemas en el río Tuerto y el embalse de Villameca

Uno de los puntos más conflictivos ha sido la gestión del embalse de Villameca y su influencia sobre el río Tuerto. El desembalse preventivo de aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo, sumado a las aportaciones naturales de las lluvias caídas en la cuenca, generó complicaciones significativas en varios municipios de la zona. Villamejil, Sueros de Cepeda, Castillo de Cepeda, Quintana del Castillo, Villavispo, Nistal y San Justo de la Vega registraron incidencias relacionadas con el desbordamiento puntual de cauces y la inundación de zonas bajas.

La decisión de realizar el desembalse preventivo respondió a la necesidad de evitar una situación más grave, anticipándose al volumen de agua que se preveía recibir en el embalse. Esta medida, aunque genera molestias temporales, es fundamental para garantizar la seguridad de las infraestructuras hidráulicas y prevenir roturas o desbordamientos incontrolados que podrían tener consecuencias mucho más graves para la población.

Durante la tarde del martes, los vecinos de estos municipios asistieron con preocupación al aumento progresivo del caudal del Tuerto. Sin embargo, el descenso gradual de las aportaciones al embalse y la menor intensidad de las precipitaciones están permitiendo una progresiva normalización de la situación. Los datos de la estación de medición de Villameca reflejan un nivel de 1,14 metros y un caudal de 20,82 metros cúbicos por segundo, cifras que indican la estabilización del sistema.

Normalización en la cuenca del Omaña

La cuenca del río Omaña también protagonizó momentos de tensión durante la tarde del martes. Los cortes de carreteras y las amenazas puntuales a viviendas obligaron a los servicios de emergencia a intensificar la vigilancia en municipios como Valdesamario y otros núcleos de la zona conocida como Las Omañas. Las intensas lluvias provocaron que el cauce aumentara rápidamente su caudal, arrastrando sedimentos y materiales que obstaculizaron algunos accesos.

Afortunadamente, la retirada de las precipitaciones y la reducción de aportaciones han permitido que la situación mejore de forma significativa en toda la cuenca. Los datos actualizados de las estaciones de medición muestran niveles que, aunque todavía elevados, están dentro de márgenes controlables. En Castro de La Lomba se registran 2,33 metros de altura y 87,68 metros cúbicos por segundo, mientras que en Las Omañas los valores son de 1,56 metros y 103,34 metros cúbicos por segundo.

Vigilancia continuada en Duerna y Órbigo

Si hay zonas que continúan requiriendo especial atención, estas son los tramos bajos de los ríos Duerna y Órbigo. El agua acumulada en las cabeceras de estas cuencas, junto con el deshielo producido por las temperaturas más suaves, está llegando ahora a las zonas más bajas, donde la capacidad de absorción del terreno es menor y el riesgo de inundaciones en áreas llanas resulta más elevado.

Municipios como Santa Marina del Rey, Cebrones del Río, Jamuz, La Nora del Río y el entorno de Valencia de Don Juan han detectado inundaciones en zonas agrícolas y en algunas instalaciones deportivas. Los campos de cultivo anegados y las pistas deportivas cubiertas de agua son la principal consecuencia visible de esta situación, aunque afortunadamente no se han registrado afecciones directas a la población ni a viviendas.

Los datos hidrológicos confirman la magnitud del fenómeno: en Cebrones del Río, el Órbigo alcanza los 3,64 metros de altura y un caudal de 467,52 metros cúbicos por segundo, convirtiéndose en uno de los puntos más vigilados. En Santa Marina del Rey, aunque la altura es menor (1,46 metros), el caudal sigue siendo significativo con 168,48 metros cúbicos por segundo. Por su parte, el Duerna en Velilla de la Valduerna presenta 1,45 metros y 42,85 metros cúbicos por segundo.

Balance general y perspectivas

El balance oficial presentado por el delegado del Gobierno destaca como logro fundamental la ausencia de daños personales y evacuaciones, un objetivo prioritario desde el punto de vista de la protección civil. La activación temprana del Cecopi, la coordinación entre administraciones y la labor de los servicios de emergencia han sido claves para gestionar una situación que, aunque compleja, ha quedado bajo control sin consecuencias graves para la población.

El Cecopi se reunió presencialmente esta mañana y continúa activo como medida de precaución. La previsión de nuevas lluvias durante la próxima madrugada mantiene en alerta a todas las administraciones implicadas, aunque las perspectivas apuntan a un fin de semana y comienzo de la próxima semana más tranquilos desde el punto de vista meteorológico.

El objetivo ahora es mantener la vigilancia en los cauces, especialmente en las zonas bajas de las cuencas, hasta que la situación se estabilice por completo. Los ayuntamientos afectados ya están elaborando informes sobre los daños materiales registrados, principalmente en infraestructuras agrícolas, caminos rurales y equipamientos deportivos, para solicitar las ayudas correspondientes una vez superada la emergencia.

Datos actualizados de las estaciones fluviométricas

Los sistemas de medición de la Confederación Hidrográfica del Duero proporcionan información en tiempo real sobre el estado de los principales ríos leoneses. A las 12:20 horas del 12 de febrero, las estaciones registraban los siguientes datos: el Bernesga en León alcanzaba 2,39 metros y 75,45 metros cúbicos por segundo, mientras que en Alija de la Ribera marcaba 1,70 metros y 125,68 metros cúbicos por segundo.

El río Cea, por su parte, presentaba en Villaverde de Arcayos una altura de 3,06 metros y un caudal de 54,88 metros cúbicos por segundo, en Sahagún 2,01 metros y 47,93 metros cúbicos por segundo, y en Valderas 3,59 metros con 86,81 metros cúbicos por segundo. El Esla, uno de los principales afluentes del Duero en la provincia, mostraba en Villalobar 2,18 metros y 352,79 metros cúbicos por segundo, cifras que se elevaban en Benamariel 2 hasta 4,44 metros y 391,31 metros cúbicos por segundo.