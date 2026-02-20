Una feria con mayúsculas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Feria de Febrero de Valencia de Don Juan vivió este viernes su segunda jornada con una altísima afluencia de público, confirmando el gran atractivo de una cita que cerrará sus puertas este sábado hasta el próximo año. El buen tiempo y la amplia variedad de actividades programadas animaron a miles de personas a acercarse al Complejo La Isla, escenario de uno de los eventos feriales más importantes y antiguos de la provincia.

La feria, que en esta edición celebró su 105 aniversario, cuenta con más de 160 expositores distribuidos en casi 30.000 metros cuadrados de superficie expositiva. La mayor parte del recinto estuvo dedicada al sector agrícola, con una destacada presencia de empresas que mostraron las últimas novedades en maquinaria y tecnología, junto a stands de productos agroalimentarios y artesanía, que completaron una oferta muy variada y atractiva.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el éxito de la cata organizada por la D.O. León, que registró una elevada participación y permitió a los asistentes degustar algunos de los vinos más representativos de la denominación, consolidándose como una de las actividades más concurridas del día.

Después, el Edificio Mirador de la Condesa acogió una charla técnica sobre lactancia artificial y pautas para una correcta alimentación, impartida por el veterinario F. Javier Martínez Gallego, de Inatega, con la colaboración de Cogabe.

Ya por la tarde, la actividad continuó con un taller infantil de elaboración de bálsamo labial con cera de abeja, impartido por Jazmín Fernández Epelde, de Hontana Miel Natural, y se completó con una degustación de productos de la Huerta de Fresno s y otra de Cecina de Chivo de Vegacervera, ambas en la carpa ferial y hasta agotar existencias.

El recinto abrirá de nuevo este sábado a las 10.00 horas para celebrar la última jornada.