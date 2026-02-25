Azucarera mantiene 15 empleos en La Bañeza mientras valora cuál será su futuro

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Nueve meses después del anuncio del cierre, una extraña calma reina en la planta de Azucarera de La Bañeza. Los coches que antes llenaban el aparcamiento de los trabajadores se cuentan ahora con los dedos de una mano y pocos dirían que dentro aún hay algo de actividad.

En el edificio de la entrada quedan 15 personas, dedicadas a labores administrativas y al asesoramiento en las técnicas del cultivo. Son las que siguen trabajando en las instalaciones que el año pasado daban empleo a unas 160 personas y que soponían uno de los pulmones laborales en la comarca. Otros pocos más, menos de una decena, se afanan en desmontar la maquinaria que queda e irán saliendo en los próximos meses, pues están dentro del ERE anunciado por la compañía británica. Esta maquinaria saldrá de La Bañeza para ser reutilizada en otras fábricas.

A finales de mayo de 2025 llegaba la noticia del cierre de la planta bañezana y, con él, un enorme jarro de agua fría para el empleo de toda la zona. Adiós a la tercera y última planta de Azucarera en la provincia tras León y Veguellina. De tres a cero.

Alternativas

«No sabemos lo que pasará a largo plazo; la empresa nos ha comunicado que ha tenido varias ofertas de compra, pero que no eran viables para desarrollarlas en la línea de Azucarera y no tiene previsto ningún otro negocio alternativo aquí», explica Miguel Santos, delegado sindical de Azucarera La Bañeza.

De momento, la compañía —propiedad de Associated British Food (ABF) y con nuevo CEO desde hace apenas una semana— se ha dado un año de plazo, desde el pasado noviembre, para valorar una posible venta de la planta o dilucidar el futuro de las instalaciones en La Bañeza.

La Junta de Castilla y León comentó hace meses que había varias opciones de posibles negocios, si bien no dio más detalles. «Lo que le pedimos los trabajadores de Azucarera a la Junta es que, si hay alternativas de negocio, habilite financiación o nuevos terrenos para hacerlo posible», apunta Santos. El delegado sindical explica que es difícil darle a la planta un uso diferente al del azúcar.

A los que quedan les preocupa su futuro. De los que tuvieron que marcharse, algunos se prejubilaron, una treintena fueron trasladados a otros centros (Benavente, Toro o Miranda) y el resto está en el paro o en busca de un nuevo empleo si no lo han conseguido ya.

En los años buenos, Azucarera daba empleo a profesionales cualificados como eletromecánicos o ingenieros, entre otros, y era también un revulsivo para otras empresas y comercios de la zona relacionados con la logística, la hostelería o el transporte, que se han visto también afectados por el cese de actividad.

Ahora el futuro de los trabajadores que quedan de la planta depende también del futuro de la remolacha. La compañía, según Santos, ha apostado por este cultivo tal y como aseguró poco después del cierre «porque León es líder en España en siembra».

Está por ver lo que vendrá a partir de ahora. «Teníamos un gran futuro y el cierre lo hemos vivido todos con mucha decepción y también con indignación», recuerda el delegado sindical.

«Lo de Mañueco son palabras populistas de campaña» El delegado sindical de Azucarera en La Bañeza, Miguel Santos, asegura que «no hay nada nuevo» en las palabras de Mañueco durante su visita a La Bañeza este lunes, donde mostró su confianza en que la nueva la dirección de Azucarera suponga «una oportunidad para construir soluciones de futuro con la empresa para la remolacha y para la molturadora de La Bañeza». «Son palabras populistas de campaña electoral», comenta Santos. Mañueco aseguró que la Junta quiere «trabajar en mantener la molturación de la remolacha o que se busque una solución industrial que mantenga el empleo en La Bañeza», así como garantizar el futuro del cultivo de la remolacha.