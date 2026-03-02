UPL exigirá a la Junta agilidad y rapidez para pagar los daños sufridos por el ataque de lobos y osos a la cabaña ganadera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) exigirá a la Junta de Castilla y León agilidad y rapidez para pagar los daños sufridos por el ataque de lobos y osos a la cabaña ganadera. Así se comprometió la candidata leonesista, Alicia Gallego, durante una visita a una cabaña ganadera del municipio de Cabrillanes, donde les trasladó sus necesidades y reivindicaciones.

Gallego mostró su compromiso con “un sector clave” para una zona que sufre una importante pérdida poblacional y que requiere “una apuesta decidida” para asegurar su pervivencia. “Estar con el medio rural y su ganadería no puede quedarse en promesas y palabras vacías, necesita acciones y medidas claras y firmes a este respecto”, sentenció.

En una visita a la comarca de Babia y Laciana en la que estuvo acompañada por miembros de su lista, encabezados por Luis Mariano Santos, y con los diputados provinciales Roberto Aller y Emilio M. Martínez, este último regidor de Cabrillanes. Desde el sector lamentaron que la institución “está siempre con la duda” cuando se producen estos ataques del lobo o del oso, llegando incluso a instarles “a esperar” a que les maten alguna cabeza más para dar partes.

En este sentido, enfatizaron en la sensación de que “no se trasladan todas” las muertes con el objetivo de “justificar” que no hay muertes en la zona y con ello mermar la estadística. A ello se enfrentan y que les obliga a asumir el gasto de seguros que “son muy caros y que no dejan de subir” cuando das partes por la muerte de cabezas de ganado afectadas por estos ataques.

La candidata leonesista aseguró su compromiso con este sector y confirmó que se llevará esta situación a las Cortes de Castilla y León con el objetivo de dar solución a un problema muy real y que invita “a dejar el territorio por la falta de apoyo institucional”. “Seremos reivindicativos ante la Junta para seguir trabajando por y para un sector clave en nuestras comarcas, que genera riqueza y, especialmente, fija población en el medio rural”, concluyó.