Junta y Azucarera acuerdan avanzar en el impulso industrial de La Bañeza

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, comunicó este martes que había acordado con Azucarera «intensificar» el «trabajo conjunto» para «fortalecer» los «puntos» de la compañía en Toro y Benavente (Zamora), así como en Miranda de Ebro (Burgos). También, señaló que tratarán de «promover proyectos industriales» en La Bañeza, donde se ha decidido el cierre de la factoría.

En un acto de la campaña de las elecciones del 15 de marzo, Fernández Mañueco se refirió a la reunión que había mantenido a primera hora de este miércoles con el nuevo consejero delegado de Azucarera, Pablo Carlos Puerta Vizcaino, en la sede de la Presidencia de la Junta, en Valladolid.

Horas después, el candidato «popular» informó durante un acto, celebrado en la Acera de Recoletos de Valladolid, sobre el encuentro mantenido con el nuevo consejero delegado, que apuntó acaba de «tomar las riendas» de la empresa en España. Además, defendió que están trabajando para «reforzar todas las estructuras vinculadas a la remolacha» y el compromiso con los productores.

«Estamos siempre con nuestro campo, estamos al lado de agricultores y ganaderos. Siempre que hay dificultades, ahí está el PP. Siempre que hay problemas, ahí está la Junta con una solución, y ahí está el tractor que lo dice», afirmó refiriéndose al «John Deere» de su caravana electoral, estacionado a su espalda.

Este miércoles, Fernández Mañueco comenzó el día con una reunión con el responsable de Azucarera, encuentro en el que también participaron el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; la titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y la directora de Relaciones Institucionales de Azucarera, María Isabel Vasserot González.

Puerta es ingeniero industrial y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en puestos de gestión operativa en Azucarera. Recientemente, en el Reino Unido ha ocupado el puesto de director de cadena de suministro en British Sugar, desde el que regresará a España. Por su parte, el actual consejero delegado, Juan Luis Rivero, dejará la compañía, en la que ha ejercido el cargo desde 2010.