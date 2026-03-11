La Junta amplía las expropiaciones para el proyecto de energías verdes La Robla Green

Simulación virtual de las instalaciones de La Robla Green en el polígono El Crispín de La Robla

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León someterá a información pública una nueva relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto regional La Robla Green, que se desarrolla en el municipio leonés de La Robla y está considerado el proyecto integral de energías verdes más novedoso de Europa.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), incorpora nuevas parcelas necesarias para ejecutar los enlaces y conexiones previstos en la fase final de urbanización.

El proyecto, impulsado por Desarrollos Renovables Abies S.L. y desarrollado estratégicamente por Reolum, cuenta con una inversión estimada de 850 millones de euros y prevé generar más de 1.000 empleos en su fase de construcción y 200 puestos de trabajo estables durante su operación, prevista para el primer trimestre de 2028.

La Robla Green está concebido como un proyecto integral que combina cuatro instalaciones de última generación, diseñadas para trabajar de manera sinérgica y maximizar la eficiencia en la generación de energía verde.

Contará con una planta de cogeneración de biomasa, capaz de producir 400 GWh anuales de electricidad renovable; una central de captura de CO₂, que permitirá disponer de dióxido de carbono verde como insumo industrial; una planta de producción de e‑metanol verde, con capacidad para fabricar 140.000 toneladas anuales de este combustible sintético de bajas emisiones.

Y con una cuarta instalación complementaria ligada al procesamiento energético y la gestión de subproductos, integrada dentro del ecosistema tecnológico del complejo.

Este modelo convertirá a La Robla en un referente europeo de innovación industrial, transición energética y economía circular, con un complejo que integra producción térmica renovable, captura de carbono y síntesis de combustibles verdes en un mismo nodo.

El anexo incluye más de cuarenta parcelas, propiedad de particulares, empresas y administraciones como el Ayuntamiento de La Robla, varias juntas vecinales, Naturgy Generación Térmica, Reolum Renovables, Inversiones Río Pisuerga, Enagás Transporte del Norte y la Confederación Hidrográfica del Duero, entre otros. Las afecciones van desde ocupaciones temporales superiores a los mil metros cuadrados hasta diversas servidumbres de paso o infraestructuras.

Durante los próximos 15 días hábiles, cualquier persona interesada podrá presentar alegaciones o solicitar rectificaciones sobre la relación publicada. El trámite puede realizarse por registro electrónico o en los lugares previstos en la Ley 39/2015, y las alegaciones presenciales deberán dirigirse al Servicio de Ordenación del Territorio de la Junta, en Valladolid.

Una vez finalizado el periodo de información pública y resueltas las alegaciones, la Administración continuará con la firma de las actas previas de ocupación, paso imprescindible para avanzar en la construcción de una infraestructura que aspira a situar a Castilla y León —y a la comarca de La Robla— en la vanguardia europea de la energía verde.