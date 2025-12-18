Visto bueno de la Junta al impacto ambiental de La Robla Green en León

Simulación virtual de lo que será el complejo de La Robla GreenDL

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha emitido un informe favorable sobre el impacto ambiental del proyecto de reparcelación y urbanización del polígono industrial 'La Robla Green'.

Un complejo promovido por la empresa Desarrollos Renovables Abies S.L. en el municipio leonés de La Robla, que ha sido un centro neurálgico para la extracción de carbón durante décadas.

El dictamen concluye que la actuación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras previstas.

El proyecto, que se desarrolla sobre el sector El Crispín (40 hectáreas), forma parte del plan regional 'La Robla Green', concebido para impulsar la transición energética en la provincia mediante la generación de electricidad renovable y calor con biomasa agrícola, así como la producción de e-metanol a partir de dióxido de carbono e hidrógeno.

La iniciativa se enmarca en la estrategia autonómica para atraer industria sostenible y revitalizar zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas.

La urbanización del polígono se ejecutará en tres fases: una primera ya licitada para el acceso desde la carretera LE-4514 y el puente sobre el Bernesga; una segunda que contempla la mayor parte de los viales, glorietas, aparcamientos (1.245 plazas, 38 adaptadas), zonas verdes y redes de servicios.

Y una tercera para infraestructuras complementarias, como el paso inferior bajo el ferrocarril. El diseño incluye corredores verdes, revegetación con especies autóctonas y puntos para movilidad sostenible.

El informe ambiental analiza alternativas y opta por la ordenación aprobada en la modificación n.º 6 de las Normas Urbanísticas Municipales de La Robla, que clasificó el suelo como urbanizable industrial.

Entre las medidas exigidas figuran la protección del suelo y la vegetación, la gestión adecuada de residuos, la prevención de vertidos y la limitación de afecciones a la Red Natura 2000 y a montes de utilidad pública.

También se establecen condiciones para el encauzamiento de los arroyos Valdelasaguas y Valdecandanedo, con el fin de reducir riesgos de inundación.

Durante la tramitación se consultó a organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, ADIF, la Subdelegación del Gobierno en León y el Ayuntamiento de La Robla, que emitieron informes favorables.

El documento subraya que el riesgo de inundaciones es bajo, aunque advierte de un índice local alto de incendios forestales y de peligrosidad moderada, por lo que se aplicarán protocolos específicos.

El informe, publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), tendrá una vigencia de cuatro años y obliga al promotor a remitir informes anuales sobre el cumplimiento de las medidas ambientales.

Con esta resolución, el proyecto avanza hacia su autorización definitiva, consolidando a La Robla como enclave estratégico para la industria verde en la comunidad.

En 1970 se inauguró la central térmica de La Robla que, junto a la industria minera, supuso un motor económico para la Montaña Central leonesa durante varias décadas. Con la desaparición de estas actividades, se ha producido un descenso de la población del 35 %, derivado de la falta de empleos.

La Robla Green es el proyecto integrado que da respuesta a una demanda de nuevos proyectos tractores en la zona, ligados, eso sí, a la nueva economía verde. Además, según defienden, encaja en el propósito de las administraciones de favorecer el empleo de calidad en zonas de transición justa.