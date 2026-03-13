La Junta redacta un Prug a la medida para solucionar el histórico conflicto de Pinos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Babia y Luna, una herramienta clave con la que la administración autonómica busca ordenar los usos de este espacio protegido y contribuir a resolver el histórico conflicto, que suma más de un siglo, entre los pueblos leoneses de Pinos y el Ayuntamiento de Mieres por el uso de los puertos de Pinos.

La Consejería comunicó el pasado jueves, 5 de marzo, a la Comisión Delegada del Gobierno de Castilla y León el inicio de la redacción de este documento estratégico, que establecerá las normas generales de uso y gestión del parque, concretando en el territorio los objetivos de conservación y el régimen de actividades permitidas.

El Prug incorporará un informe de inventario y diagnóstico para identificar y valorar los recursos naturales y los aspectos socioeconómicos del parque natural. Este análisis permitirá profundizar en el conocimiento del territorio desde una perspectiva de gestión y aportará la base técnica necesaria para justificar las decisiones sobre regulación de usos y actividades, así como para evaluar su impacto en la conservación de los valores ambientales del espacio protegido.

Dentro del ámbito del Parque Natural se encuentra el puerto de Pinos, escenario del conflicto histórico entre los pueblos de la comarca leonesa de Babia y el Ayuntamiento de Mieres. Hasta el año pasado, cerca de 1.500 reses procedentes de Mieres pastaban en el puerto de Pinos, cuyos terrenos, cerca de 900 hectáreas, son de su propiedad ya que los adquirió en 1926.

Desde entonces, el Ayuntamiento asturiano ha venido ejerciendo potestades públicas de gestión ganadera en este enclave pese a encontrarse fuera de su término municipal, una actuación que ha sido objeto de una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pendiente hasta ahora de un recurso de casación, pero que ya evitó que el pasado verano subiera ganado asturiano a los puertos leoneses.

La elaboración del Prug permitirá ordenar los usos del parque y clarificar las actividades que pueden desarrollarse en este territorio.

Según han confirmado fuentes de la Junta, esta herramienta permitirá «determinar las zonas de uso dentro del espacio protegido y regular las actividades que han sido objeto de conflicto, en favor de la ganadería local y de la población del territorio, que es a quien corresponde el uso y la conservación de los recursos».

El plan abre un amplio margen de actuación, aunque siempre dentro del marco de la protección ambiental, ya que es una herramienta que que permite hacer muchas cosas, siempre que se hagan en favor de la conservación del medio natural y también de los habitantes de este territorio.

El documento limitará los usos en las zonas de más sensibilidad

El documento que ya prepara la consejería incluirá una normativa específica para la regulación de usos y actividades, especialmente en materia de uso público, e incorporará medidas para garantizar la compatibilidad de los aprovechamientos ganaderos tradicionales con la conservación de los valores del espacio natural.

Estas medidas prestarán especial atención a las zonas de mayor sensibilidad ambiental o de uso limitado, como el Alto de la Cañada, las sierras de Mortera y Maseirona, Peña Ubiña o la Sierra de los Grajos, en el entorno del puerto de Pinos.

La Junta destaca además la importancia de mantener habitado el territorio y de preservar los usos tradicionales que han modelado el paisaje del Parque Natural a lo largo de generaciones.

Con la puesta en marcha del Prug, el Gobierno autonómico considera que se abre una vía normativa que puede resultar determinante para encauzar la situación existente en el puerto de Pinos y avanzar hacia una solución estable a un conflicto territorial y administrativo que se arrastra desde hace más de cien años.