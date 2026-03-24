El dinero del Gordo llega a Villamanín

Publicado por María Carnero / A. Gil León Creado: Actualizado:

El reparto de millones ha comenzado para los agraciados con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad en Villamanín. Este martes empezaron a cobrar los primeros citados en la sucursal bancaria del centro de León, a donde se acercaron una treintena de personas para recibir el premio tres meses y dos días después del sorteo que fue una bendición y a la vez una pesadilla. Muchos contentos, otros no tanto y la mayoría esquivos.

Pasadas las ocho de la mañana llegaron los primeros agraciados y el goteo continuó ya entrada la tarde. Uno de los que acudió a la cita de ayer fue Secundino Suárez, miembro de la comisión de fiestas de Villamanín que repartió las papeletas. «Al final, dentro de error, las cosas van solucionándose y espero que la gente disfrute del dinero», dijo mientras pidió disculpas una vez más por lo sucedido. Suárez calificó de «durísimos» estos tres meses desde que se conoció que el premio de la lotería de Navidad había caído en Villamanín y que de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos, lo que se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros. «Hasta que no se termine el proceso, no vamos a descansar; el día que me levante y no piense en la lotería será un día bueno», aseguró, mientras dijo que «la solución que aportamos fue, creemos, la mejor».

Varias veces se acercó a la oficina de Abanca el abogado de la comisión, Antonio Gómez Gallardo, quien aseguró que «los que han entrado han salido con una sonrisa». Sobre las seis personas que registraron las papeletas con premio pero que no han suscrito el acuerdo, aseguró que «no sé lo que va a pasar, pero intentaremos que cobren la misma cantidad en las mismas condiciones que los demás porque no les vamos a dar ningún privilegio, pero tampoco les vamos a perjudicar en nada». El letrado se mostró tajante en este sentido: «Su dinero es su dinero y el que podemos repartir, 59.396 euros por papeleta, se les va a ofrecer a cambio de nada, de un recibo y no les vamos a obligar a nada, sólo que cobren su dinero y hagan lo que consideren oportuno». A este respecto, también dijo que espera que estas seis personas no demanden y también «que no lo hayan hecho ya; los juzgados van tan lentos que no sabemos nada, pero confío en que, si lo han hecho, podamos reconducirlo». También aseguró que el proceso de cobro va «sorprendentemente bien porque está bien organizado, con la gente distribuida en turnos cómodos y también el banco nos lo ha facilitado». En este sentido, González Gallardo explicó que se han hecho grupos de 35 personas al día que pueden pasar a cobrar el premio y que hay que tener en cuenta que «hay gente que tiene cuatro papeletas y también papeletas compartidas entre cuatro personas», lo que no ha impedido que la primera jornada se haya desarrollado «bien». Al mismo tiempo, se mostró sorprendido de que «hayamos podido empezar a pagar tan pronto, pero cuando estás con gente competente como son los miembros de la comisión y los de la página web que se habilitó para poder registrar los boletos, además del banco y los propios premiados, que son todos buena gente, es raro que salgan mal las cosas».

El alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales, se mostraba ayer «especialmente contento» con la resolución del problema que ha tenido en vilo a los habitantes de la localidad en los últimos meses, y que a punto estuvo con acabar con la paz y la convivencia de este pequeño pueblo. El regidor confesó sentirse orgulloso de como la gente ha entendido que se había tratado de un error, y se hayan puesto de acuerdo con la resolución del problema. «Mi principal preocupación era acabar en un largo proceso judicial, y que muchas personas, sobre todo mayores, que hay muchas, no pudieran cobrar el premio, estoy muy contento de que todos empiecen a cobrar y que este incidente quede como una anécdota en el pueblo, con final feliz gracias a todos, y de la que todos hemos aprendido mucho», declaró.