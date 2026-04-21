La mayoría de la fauna silvestre intoxicada que llega a los Cras proviene de León

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

León es la provincia en la que ha ingresado el mayor número de ejemplares de fauna salvaje por intoxicación de toda Castilla y León. Así se refleja en la memoria anual 2025 de la Red de Centros de Recuperación de Animales Silvestres (Cras) de la comunidad. En ese documento se especifica que el total es de siete ejemplares, lo que supone un porcentaje del 21,88% del conjunto de las provincias castellano y leonesas.

En León se han contabilizado 386 ingresos de animales silvestres, que han tenido que ser trasladados al Cras de Valladolid, donde se reciben los ejemplares de León, Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana. De ellos, el porcentaje de vivos supera al de cadáveres y con unas ciofras que corresponden a muestras y control poblacional muy bajo: 1,6% y 0,3% respectivamente.

El cuanto a las especies que han precisado ingreso, el listado lo lideran el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, que componen las cuatro mayoritarias ccn 35 ejemplares cada una. Entre las seis principales destaca también el lobo ibérico, con 18.

Los ingresos para la recuperación y conservación llegan principalmente de la recogida de pollos o crías, con 131 entradas, seguidos de traumatismos indeterminados (66 entradas) y electrocuciones y colisiones con tendidos eléctricos (49), además de 30 entradas de ejemplares en los que se no se ha podido determinar la causa.

En Castilla y León

Más de 8.300 animales ingresaron en los centros de recuperación de Castilla y León, el 94% de ellos (7.664) ejemplares de fauna silvestre. Así lo señaló este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien destacó el papel clave de estas instalaciones en el marco de una visita al Cras de Valladolid, que concentra el mayor volumen de actividad de la comunidad.

Durante la visita, el consejero conoció de primera mano el funcionamiento del centro y la labor que desarrollan los profesionales encargados de la atención, recuperación y posterior liberación de ejemplares.

A lo largo de 2025, la Red de Cras de Castilla y León registró 8.335 entradas, de las cuales 7.664 corresponden a ejemplares de fauna silvestre. El resto se distribuye entre 57 ejemplares de especies domésticas, 461 de especies exóticas invasoras y 210 muestras destinadas a análisis. El grupo taxonómico predominante continúa siendo el de las aves, que representan el 84% de los ingresos.