La mayoría de la fauna silvestre intoxicada que llega a los Cras proviene de León
En la provincia se han contabilizado 386 ingresos y la mayor parte corresponde a ejemplares vivos
León es la provincia en la que ha ingresado el mayor número de ejemplares de fauna salvaje por intoxicación de toda Castilla y León. Así se refleja en la memoria anual 2025 de la Red de Centros de Recuperación de Animales Silvestres (Cras) de la comunidad. En ese documento se especifica que el total es de siete ejemplares, lo que supone un porcentaje del 21,88% del conjunto de las provincias castellano y leonesas.
En León se han contabilizado 386 ingresos de animales silvestres, que han tenido que ser trasladados al Cras de Valladolid, donde se reciben los ejemplares de León, Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana. De ellos, el porcentaje de vivos supera al de cadáveres y con unas ciofras que corresponden a muestras y control poblacional muy bajo: 1,6% y 0,3% respectivamente.
El cuanto a las especies que han precisado ingreso, el listado lo lideran el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, que componen las cuatro mayoritarias ccn 35 ejemplares cada una. Entre las seis principales destaca también el lobo ibérico, con 18.
Los ingresos para la recuperación y conservación llegan principalmente de la recogida de pollos o crías, con 131 entradas, seguidos de traumatismos indeterminados (66 entradas) y electrocuciones y colisiones con tendidos eléctricos (49), además de 30 entradas de ejemplares en los que se no se ha podido determinar la causa.
En Castilla y León
Más de 8.300 animales ingresaron en los centros de recuperación de Castilla y León, el 94% de ellos (7.664) ejemplares de fauna silvestre. Así lo señaló este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien destacó el papel clave de estas instalaciones en el marco de una visita al Cras de Valladolid, que concentra el mayor volumen de actividad de la comunidad.
Durante la visita, el consejero conoció de primera mano el funcionamiento del centro y la labor que desarrollan los profesionales encargados de la atención, recuperación y posterior liberación de ejemplares.
A lo largo de 2025, la Red de Cras de Castilla y León registró 8.335 entradas, de las cuales 7.664 corresponden a ejemplares de fauna silvestre. El resto se distribuye entre 57 ejemplares de especies domésticas, 461 de especies exóticas invasoras y 210 muestras destinadas a análisis. El grupo taxonómico predominante continúa siendo el de las aves, que representan el 84% de los ingresos.
El centro de recuperación de especies ya se deja ver y podría estar listo en verano de 2027
Asimismo, se han construido también escolleras para limitar la acción de las escorrentías, según explica la Fundación Patrimonio Natural.
Actualmente los trabajos de construcción del Cras leonés, en el que se acometerán labores de rehabilitación de ejemplares heridos como consecuencia de algún accidente, se centran en preparar el hormigonado del forjado de cubierta del edificio principal y está previsto que dentro de tres semanas den comienzo los trabajos en los voladeros. Y es que Valsemana dispondrá también de un voladero elíptico y un módulo específico para la rehabilitación de grandes carnívoros.
Se espera que el centro, que contará con unas instalaciones de más de 2.500 metros cuadrados, se pueda poner en marcha después del verano de 2027.El espacio, en el que se realizará una labor fundamental para la conservación de especies protegidas y amenazadas, se distribuirá en cinco grandes áreas: un edificio principal, un estanque-laguna, los voladeros, un edificio de mesomamíferos y otro de mamíferos. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, adjudicó en julio los trabajos por un importe de 3.146.000 euros.
El nuevo Cras se levantará en la finca de Valsemana, donde ya se encuentra el Centro de Cría del Urogallo, lo que favorecerá la coordinación de esfuerzos en materia de conservación.