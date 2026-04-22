León pide a la Junta su apoyo para sellar el fin del conflicto de Pinos

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El abogado y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna y secretario general de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Carlos González-Antón aseguró este martes que la decisión del Tribunal Supremo de zanjar el conflicto de Pinos y declarar ilegal la actividad de Mieres supone «un punto de inflexión» en la evolución judicial del caso.

«Estamos felices y contentos después de 20 años», explicó González-Antón, quien especificó que la inadmisión del recurso de casación conlleva que toda actividad del Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos es ilegal y que debe cesar. «A partir de ahora, las juntas vecinales, la federación, la administración autonómica y el Ayuntamiento de San Emiliano tenemos claro que la actividad es ilegal y no puede seguir», concretó. En este sentido, quiso dejar claro que acudirán a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la sentencia y que, una vez que el recorrido judicial ha llegado a su fin, cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres «a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación».

Plantar coca

González-Antón, que aseguró sentir orgullo personal, «pero también como babiano y leonés» tras la decisión del Supremo, calificó la decisión de «un triunfo del estado de derecho, por encima de las críticas de que nosotros hemos roto la armonía» y dijo que «toda actividad ganadera desarrollada por Mieres en la montaña Babia es tan ilegal como plantar coca o fabricar metanfetamina».

Asimismo, dijo que «están actuando de forma ilegal desde hace décadas» y que ahora «la administración de Castilla y León ya no tiene excusa para intervenir y esperamos que lo haga». En esta línea, el responsable de la Asociación Montaña de Babia y Luna y de la Federación de Entidades Locales Menores de León manifestó su deseo de que «la comunidad autónoma sea nuestro aliado y firme defensor» y pidió que «no dé ningún tipo de autorización» en Pinos, al tiempo que dijo esperar «que este año no suba el ganado asturiano» al paraje leonés.

A este respecto, González-Antón esgrimió que «confiamos en que no solo se impida el pastoreo, sino que también se termine la expropiación» porque «mientras Mieres tenga una propiedad va a seguir intentándolo». También hizo hincapié en que «hemos normalizado algo que es absolutamente ilegal» en relación a la situación de Pinos y Mieres.