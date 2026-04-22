Diario de León

León pide a la Junta su apoyo para sellar el fin del conflicto de Pinos

San Emiliano y las juntas vecinales amenazan con la vía judicial si el ganado asturiano regresa

Un momento de la rueda de prensa celebrada este martes sobre el conflicto de Pinos.

Un momento de la rueda de prensa celebrada este martes sobre el conflicto de Pinos.CARLOS S. CAMPILLO

Ana Gil
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León

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El abogado y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna y secretario general de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Carlos González-Antón aseguró este martes que la decisión del Tribunal Supremo de zanjar el conflicto de Pinos y declarar ilegal la actividad de Mieres supone «un punto de inflexión» en la evolución judicial del caso.

«Estamos felices y contentos después de 20 años», explicó González-Antón, quien especificó que la inadmisión del recurso de casación conlleva que toda actividad del Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos es ilegal y que debe cesar. «A partir de ahora, las juntas vecinales, la federación, la administración autonómica y el Ayuntamiento de San Emiliano tenemos claro que la actividad es ilegal y no puede seguir», concretó. En este sentido, quiso dejar claro que acudirán a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la sentencia y que, una vez que el recorrido judicial ha llegado a su fin, cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres «a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación».

Plantar coca

González-Antón, que aseguró sentir orgullo personal, «pero también como babiano y leonés» tras la decisión del Supremo, calificó la decisión de «un triunfo del estado de derecho, por encima de las críticas de que nosotros hemos roto la armonía» y dijo que «toda actividad ganadera desarrollada por Mieres en la montaña Babia es tan ilegal como plantar coca o fabricar metanfetamina».

Asimismo, dijo que «están actuando de forma ilegal desde hace décadas» y que ahora «la administración de Castilla y León ya no tiene excusa para intervenir y esperamos que lo haga». En esta línea, el responsable de la Asociación Montaña de Babia y Luna y de la Federación de Entidades Locales Menores de León manifestó su deseo de que «la comunidad autónoma sea nuestro aliado y firme defensor» y pidió que «no dé ningún tipo de autorización» en Pinos, al tiempo que dijo esperar «que este año no suba el ganado asturiano» al paraje leonés.

A este respecto, González-Antón esgrimió que «confiamos en que no solo se impida el pastoreo, sino que también se termine la expropiación» porque «mientras Mieres tenga una propiedad va a seguir intentándolo». También hizo hincapié en que «hemos normalizado algo que es absolutamente ilegal» en relación a la situación de Pinos y Mieres.

"Llevamos sufriendo este problema cien años"

El alcalde de San Emiliano, David Marcello, aseguró que el de ayer no era «un día más» y que «en colaboración con las administraciones tenemos que dar carpetazo a este asunto que llevamos sufriendo cien años». Marcello destacó «el buen entendimiento» con la Junta y con la Diputación, así como el apoyo del PSOE de León. «Esto no es una defensa de cuatro ganaderos y cuatro juntas vecinales», añadió. El regidor de San Emiliano aseguró que «defendemos también la legalidad» y que «pedimos a la administración ponerse a trabajar para dar carpetazo a este asunto». El presidente de la junta vecinal de Villargusán, Pedro Álvarez, recordó que el 27 de agosto se cumplen cien años de la compra del Puerto de Pinos y veinte de la lucha que emprendieron las juntas vecinales. Hizo un repaso por el periplo que ha supuesto llegar al punto y final que ha puesto el Supremo. Una trayectoria durante la cual «las administraciones nos trataron como a ilusos» al comienzo y tuvo palabras de agradecimiento para quienes se han implicado en que el asunto se haya cerrado con este resultado, «muy importante», zanjó.
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