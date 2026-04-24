El incendio en La Bañeza desata una protesta vecinal

Imagen del estado en el que ha quedado la nave donde se declaró el incendio.diputación de león

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un grupo de ciudadanos de La Bañeza ha anunciado la convocatoria de una serie de concentraciones periódicas, bajo el lema ‘La Bañeza reacciona. No podemos respirar’, ante «la persistencia del incendio industrial» que afecta a la Avenida de Portugal desde el pasado 18 de marzo.

Las movilizaciones, que se han comunicado a la Subdelegación del Gobierno por vía de urgencia, se han programado todos los viernes, de 09.30 a 10.30 horas, frente al ayuntamiento, con el inicio de la protesta este mismo viernes, día 24 de abril.

Esta iniciativa ciudadana ha surgido como respuesta a «la situación crítica que se ha mantenido durante más de un mes de combustión ininterrumpida en las instalaciones afectadas».

Evolución del siniestro

Los convocantes, a través de un comunicado, han denunciado una «alarmante falta de soluciones definitivas» para sofocar el incendio, así como una gestión administrativa que, a su juicio, se ha caracterizado por la «opacidad informativa» respecto a la evolución del siniestro. La peligrosidad de los gases y las partículas en suspensión derivados de la quema de caucho, plásticos y otros residuos industriales ha constituido el motivo principal de estas protestas.

Los portavoces de la iniciativa han exigido transparencia en los análisis que se llevan a cabo sobre la calidad del aire y la implementación de medidas materiales de protección para la población, tras advertir que la exposición prolongada al humo tóxico del incendio supone un riesgo para los vecinos de La Bañeza y también de las comarcas afectadas. Además de las preocupaciones de carácter sanitario, el colectivo ha reclamado la apertura de una investigación profunda sobre las causas que han permitido el almacenamiento de grandes cantidades de residuos en una instalación que, según han señalado, ya acumulaba sospechas de irregularidades previas.

Los bomberos de la Diputación de León han vuelto a intervenir en el incendio de residuos plásticos, un fuego que permanece activo desde hace días y cuya extinción definitiva requerirá la actuación con maquinaria pesada. Según informó ayer la institución provincial, las dotaciones han realizado nuevos trabajos de control y enfriamiento del foco, que se localiza en una zona donde se acumulan grandes cantidades de material plástico, lo que dificulta las labores de extinción y favorece la reactivación de las llamas y la emisión de humo.