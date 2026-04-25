La boda antrueja llena de tradición Celadilla del Páramo.

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Cualquier motivo es bueno para devolver la vida a un pueblo y es mejor todavía si llega cargado de tradición y simbolismo. Es el caso de la boda antrueja que se celebra este sábado en Celadilla del Páramo y que organiza la junta vecinal del pueblo y la asociación Íntrole.

No es una boda cualquiera. Ni siquiera es una boda al uso. Es un enlace que rememora los de antes. "Es una denominación acuñada aquí, en Celadilla, para darle relevancia al acontecimiento", explica Gary Ferrero, uno de los miembros de ha organizado la jornada, patrocinada por el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo.

La boda antrueja regresó hace cinco años a este rincón de la provincia y, desde entonces, se han celebrado ya seis casamientos, que se hacen eco del gran acontecimiento que suponían las bodas de antaño, cuando no había tantas celebraciones como ahora.

Este sábado los protagonistas han sido el japonés Aoki y la lugareña Rebeca, quienes se han dado el sí quiero de una forma poco convencional y que ha supuesto todo un evento a este lado de la provincia leonesa.

Alrededor de 300 personas se han reunido para celebrar la unión de los novios con una comida tan sencilla como contundente: garbanzos con callos.

Y la tradición no se queda ahí, sino que al convite seguirá la carrera del rosco y el mondo. Una rosca y un muñeco de pan decorados con dulce que también recuerdan la importancia de conservar las tradiciones.