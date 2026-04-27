Corral: "La Junta tiene en marcha 14 nuevos proyectos de investigación agraria con una inversión de 8 millones"

María González Corral, consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, durante su intervención en el III Congreso sobre la Economía del Sur de León organizado por el Diario de León.Ángelopez

La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, apuntaló en el III Congreso sobre la Economía del Sur de León organizado por el Diario de León, los ejes donde deben descansar la apuesta de las administraciones para generar riqueza en el sector, que es, dijo, "uno de los principales motores de generación de riqueza y empleo y para fijar población en el territorio". Corral estableció como líneas vitales tener en cuenta las necesidades de los profesionales del sector, la colaboración público-privada, el diálogo constante entre administraciones y profesionales, aportar soluciones innovadoras para incrementar la competitividad y la productividad y genera los medios para crecer.

La consejera en funciones destacó que en León y en la Comunidad se "produce mucho, se produce bien y se exporta" y aportó como dato para avalar esta información que a nivel nacional, por datos de facturación, CyL ocupa el tercer lugar y que, sumando a la industria agroalimentaria, con la manufacturación, está en el segundo puesto del país.

Anunció además que la Junta tiene ya listos 14 nuevos proyectos de investigación, a través del Instituto Tecnológica Agrario, para los que ha destinado 8 millones de euros y que se harán públicos en diez días.

Corral criticó las actuaciones del Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, a quien exigió que plantee nuevas alternativas y obras a través, especialmente, de una regulación para tener más hectáreas de regadío e instó a los productores a analizar los esquemas provisionales de exposición pública además de garantizar la ayuda de la Junta a los profesionales y las sugerencias que aporten.

La consejera en funciones destacó el valor de las concentraciones parcelarias que, sostuvo, revalorizan los terrenos, disminuyen el tiempo desplazamientos y, sobre todo, atraen más gente joven. Destacó los 120 millones de euros invertidos, 23.000 hectáreas en la Comunidad y la modernización de los sistemas como una herramienta útil que permite además nuevas alternativas a los cultivos. Añadió a esto la apuesta por la energía fotovoltaica para reducir costes especialmente en un escenario de crisis energética, con una inversión de 90 millones de euros y 60.000 hectáreas en Cyl.

Otro de los pilares fundamentales para María González Corral es -en una crítica velada al Gobierno de Pedro Sánchez- la gestión eficiente, la seguridad jurídica y la sostenibilidad social. "Contad con la Junta", instó a agricultores, ganaderos y productores.

Puso en valor el Instituto Tecnológico Agrario en todas sus versiones, desde el desarrollo de aplicaciones, las líneas de investigación y las jornadas de formación a todo el sector agroalimentario, además de su papel fundamental en la digitalización, otro de los pilares vitales para el agro y para la incorporación de nuevas generaciones al campo.

En ese sentido, destacó las líneas de ayuda que ofrece la Junta, que han permitido la incorporación de jóvenes, que cifró en 2.400 -480 en la provincia de León- con un impacto de 150 millones de euros. las ayudas a la modernización de las explotaciones, dijo González Corral, han recibido dos mil solicitudes en cuatro año, unos cien millones de euros. Destacó además la nueva línea de sucesiones para el relevo generacional que permite transmitir las explotaciones y, además, la experiencia, el bagaje cultural y los derechos adquiridos de la PAC, resumió, a nuevos agricultores y ganaderos.

Recordó de manera especial a los ganaderos de montaña de la provincia de León, "alejados de los puntos de recogida", que "ven peligrar sus explotaciones por la distancia a esos puntos de recogida", a los que prometió la ayuda de la Junta con convocatorias no sólo para que se mantengan , también para permitir el relevo generacional.

La consejera en funciones destacó además las 70 figuras de calidad en CyL -entre ellas la cecina o la alubia leonesas, citó- que son, dijo "más que las que tienen 14 países de la UE", y que consideró vital para el trabajo de productores e industria para posicionar sus productos en el mercado nacional y en el internacional. Y anunció que en las próximas ferias la participación será gratis para todos quienes quieran participar bajo el paraguas de Tierra de Sabor.

Corral valoró además, dentro de ese esfuerzo de promoción, el acuerdo firmado con la Federación de Fútbol, "que permitirá llevar el sabor de nuestra tierra, nuestro corazón a cualquier lugar del mundo".

"Del suelo a la mesa, nuestras líneas de trabajo, nuestro objetivo, es que el campo tenga futuro y viabilidad", dijo. E instó a agricultores, ganaderas e industria a mantener el diálogo y la colaboración con la Junta en bien del sector. Lo hará la administración autonómica, prometió, en las negociaciones de la PAC o en el acuerdo de Mercosur. "Bienvenidos todos los mercados que nos ayuden a crecer y exportar", sostuvo, pero que tengan principios de reprocidad, salvaguarda de los productos nacionales, control de los que entran y "las mismas exigencias" fitosanitarias y productivas "para todos".