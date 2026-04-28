Javier Carrera, alcalde de La Bañeza: “El sur de León es un pulmón económico para el resto de la provincia”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza acoge este martes la segunda jornada del III Congreso sobre la Economía del Sur de León, un foro que se consolida como punto de encuentro estratégico para el desarrollo de la zona. En la apertura de la jornada, el alcalde bañezano, Javier Carrera, ha destacado el papel histórico y actual de unas comarcas, que han sido un eje vertebrador fundamental para la prosperidad de toda la provincia.

Carrera ha subrayado la relevancia de estas jornadas para visibilizar una realidad económica que a menudo pasa desapercibida. “Creo que se tiene que reconocer la importancia en el tema económico de toda esta parte de la provincia, que desde hace muchísimos años siempre ha sido un pulmón económico de una manera callada; a lo mejor no como otras zonas, pero siempre hemos estado ahí”, ha señalado el regidor, reivindicando el peso específico del sur leonés.

El alcalde ha destacado la sinergia entre los ayuntamientos de Astorga y La Bañeza que está dando frutos positivos. Así ha señalado que “la línea de actuación que estamos realizando con el Ayuntamiento de Astorga y otras entidades es la correcta. La Bañeza siempre será un aliado”, ha afirmado, insistiendo en que la unión es clave para que la zona siga siendo un pilar social y económico.

Asimismo, Carrera ha dirigido palabras de agradecimiento a los presidentes y miembros de las comunidades de regantes, asociaciones y representantes de organismos como Seiasa, reconociendo su papel en la modernización del sector primario. “Si no hubierais trabajado todos estos años, la provincia de León no sería esa potencia agraria que muchas veces no nos creemos, pero lo somos”, ha aseverado el regidor, que también ha instado a potenciar la industria agroalimentaria local.

El alcalde ha destacado la presencia de productos de la comarca en la lista de la compra de grandes cadenas de supermercados internacionales, algo que, a su juicio, demuestra la calidad y competitividad de la producción local. “Lo digo con toda la intención de que nos demos cuenta de lo que tenemos y de las posibilidades que podemos tener. La gente no se da cuenta de la importancia que tenéis dentro del tejido social y económico”, ha explicado Carrera en su intervención en el congreso organizado por el Diario de León, al que ha agradecido su esfuerzo por aunar voces que den a conocer la situación del territorio.

Finalmente, Javier Carrera ha cerrado su intervención con un mensaje de optimismo y una llamada a la acción para asegurar el relevo y la prosperidad de la zona. “Tenemos que creérnoslo, porque si nosotros no cogemos el azadón para cultivar nuestra tierra, nadie lo va a hacer por nosotros”, ha advertido para concluir que existe un futuro prometedor gracias a la implicación de quienes apuestan por modernizar y mejorar el territorio para crear riqueza común.