Santa María del Páramo acoge la charla “Cómo se pesa la luz: experiencia de Eddington en la Península Ibérica”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo acoge mañana miércoles 29 de abril la charla “Cómo se pesa la luz: experiencia de Eddington en la Península Ibérica”, una propuesta abierta al público interesado en la divulgación científica y el conocimiento del universo en la que se abordará el eclipse que se producirá en agosto. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cívico Magdalena Segurado.

La conferencia abordará una de las preguntas más fascinantes de la historia de la física: ¿gravita la luz? Planteada por Isaac Newton, cuya respuesta experimental tardó más de 200 años en llegar. El experimento de Eddington, realizado el 29 de mayo de 1919 y posteriormente replicado varias veces, es uno de los experimentos científicos más importantes de todos los tiempos. No solo demostró de forma concluyente que la luz gravita, sino que también proporcionó una sólida evidencia que respaldaba una predicción de la Relatividad General, refutando la predicción análoga de la física newtoniana.

Si bien ahora se pueden obtener pruebas más rigurosas de la Relatividad General mediante otras técnicas, la importancia histórica del experimento de Eddington motiva la realización de versiones modernas del mismo. Los eclipses solares totales del 12 de agosto de 2026 y del 2 de agosto de 2027, cuya trayectoria de totalidad incluye España y Portugal, ofrecen una oportunidad única para ello.

Varios equipos internacionales aprovecharán esta oportunidad, incluido uno con sede en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Oporto y apoyado por la ESA, liderado por C. Martins. En esta charla, analizaremos el contexto histórico del experimento de Eddington y los planes de nuestro equipo para el experimento.

Una oportunidad única para acercarse al universo y comprender mejor cómo medimos lo aparentemente intangible.

En último lugar, desde el Ayuntamiento se llevó a cabo en la tarde de ayer la prueba, cercana al día espejo para comprobar la posibilidad de visión del eclipse (que será mañana día 29), tomando una foto, que adjuntamos, desde la circunvalación de Santa María del Páramo y que permite hacerse una idea bastante fiel de su posición en el cielo.