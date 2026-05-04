Diario de León


Manifestación de las opas por la rentabilidad del sector

Será 20 de mayo en Valladolid

Manifestación de agricultores con sus tractores por el centro de León

Manifestación de agricultores con sus tractores por el centro de LeónRAMIRO

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Redacción
León

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Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, anunciaron la convocatoria de nuevos actos reivindicativos conjuntos «por el hundimiento de la rentabilidad del sector, que está llevando a pérdidas a muchos de los subsectores, en particular los cereales y al resto de cultivos herbáceos». En concreto, celebrarán una manifestación el 20 de mayo, en Valladolid, a la que, afirman, «con seguridad» seguirán «otras medidas de protesta», en un »clima de desánimo» al sentirse «desamparados además tanto por la Unión Europea como por el Estado y la Junta de Castilla y León».

Las organizaciones convocantes reclaman «medidas políticas, arancelarias y fiscales» para que se abaraten los insumos, y para que repunten los precios de los productos, al menos hasta cubrir los costes de producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria. Mientras los mercados no alcancen un equilibrio «más justo», y a la vez «continúen distorsionados» por los grandes conflictos bélicos, las organizaciones agrarias exigen ayudas económicas «más allá de las ya aprobadas».

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