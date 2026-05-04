Manifestación de las opas por la rentabilidad del sector

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, anunciaron la convocatoria de nuevos actos reivindicativos conjuntos «por el hundimiento de la rentabilidad del sector, que está llevando a pérdidas a muchos de los subsectores, en particular los cereales y al resto de cultivos herbáceos». En concreto, celebrarán una manifestación el 20 de mayo, en Valladolid, a la que, afirman, «con seguridad» seguirán «otras medidas de protesta», en un »clima de desánimo» al sentirse «desamparados además tanto por la Unión Europea como por el Estado y la Junta de Castilla y León».

Las organizaciones convocantes reclaman «medidas políticas, arancelarias y fiscales» para que se abaraten los insumos, y para que repunten los precios de los productos, al menos hasta cubrir los costes de producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria. Mientras los mercados no alcancen un equilibrio «más justo», y a la vez «continúen distorsionados» por los grandes conflictos bélicos, las organizaciones agrarias exigen ayudas económicas «más allá de las ya aprobadas».