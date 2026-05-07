Los conflictos de TYC Narcea y Tormaleo afectan a más de 70 mineros leoneses

Más de setenta mineros leoneses se encuentran afectados por las crisis laborales que atraviesan las explotaciones asturianas de TYC Narcea y Mina-Miura (Tormaleo). En el caso de la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, el peso de la plantilla supone el 50% del total de los trabajadores, de los cuales un 30% pertenecen a la comarca de Laciana. En Tormaleo, también la mitad de los trabajadores son de León.

Maikel Carro, minero leonés de TYC Narcea, explica que la situación administrativa mantiene a unos 70 operarios en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que expira a finales de mayo. Carro advierte de que, si el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no autoriza el reinicio de la actividad, la empresa se verá obligada a aplicar un ERE de extinción. El minero señala la dificultad de una posible recolocación, dado que la mayoría de los afectados ronda los 40 años, carece de experiencia fuera del sector extractivo y reside en zonas con escasas alternativas de empleo.

Representantes de los trabajadores de TYC Narcea se han reunido en el Ayuntamiento de Villablino con el alcalde, Mario Rivas, para exponer la parálisis que sufre la compañía desde el cierre de la mina el pasado noviembre, tras el accidente mortal que costó la vida a dos trabajadores, uno de ellos lacianiego y el otro asturiano. Según han señalado fuentes municipales, el retraso en los permisos administrativos no solo lastra la incorporación de la parte social, sino que incrementa los riesgos técnicos y la peligrosidad para una futura reapertura de las galerías. Rivas ha señalado que los trabajadores le trasladaron que los plazos se están alargando y les han pedido que actue de mediador con el Principado y el ITJ «hableremos con las distintas administraciones para colaborar en lo que sea posible», con el objetivo de que «se reanude cuanto antes las actividades extractivas con todas las garantías desde el ámbito laboral», ha destacado Rivas, quien ha matizado que hay que diferenciar entre empresarios que no cumplen con sus obligaciones, en referencia a Cerredo, y las empresas que cumplen con sus deberes «como parece ser el caso de TYC Narcea».

Trabajadores encerrados en la Mina Miura con los chalecos de la Junta Vecinal de Caboalles de AbajoDL

"En nuestro pueblo sabemos bien lo que es el sacrificio de la mina"

También la Junta Vecinal de Caboalles de Abajo ha mostrado su apoyo a los trabajadores leoneses en las explotaciones asturianas. «Toda nuestra fuerza y solidaridad a los compañeros de la Mina Miura. Tras días de duro encierro en las profundidades por el impago de sus nóminas, ahora se disponen a emprender el camino a pie hacia Oviedo», ha señalado la Junta Vecinal, que ha donado chalecos calefactores a los encerrados para que les ayuden a mantener el calor corporal durante las largas jornadas de caminata y seguimos a su disposición para lo que necesiten «En nuestro pueblo sabemos bien lo que es el sacrificio de la mina y la amargura de luchar por lo que es nuestro», ha añadido la pedanía que ha incidido en que «no son solo trabajadores reclamando su sueldo; son padres de familia defendiendo su dignidad frente a un empresario que les da la espalda».

«Vuestros pasos hacia la capital resuenan aquí, en Laciana. Porque cuando un minero camina, caminamos todos. Pedimos a todos los vecinos que compartan este mensaje para que su lucha no caiga en el olvido y que, si alguien puede acercarse a darles aliento en su trayecto, lo haga.¡Mucha fuerza, valientes de Tormaleo! ¡Por vuestro pan y vuestra dignidad!», ha finalizado.