Olleros pone el broche final a su semana cultural

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Olleros de Sabero cerró la 40 Semana Cultural con una participación ciudadana masiva a todos los actos y con la presencia de ilustres escritores, periodistas, analistas sociales, vecinos, profesionales de distintas áreas vinculados al valle y, sobre todo, el engrandecimiento del párroco Manuel Fresno, promotor y gestor del evento cultural. Un broche final a estos días que llegó ayer con la celebración de la eucaristía a las 12 horas como día de la Parroquia y la actuación del Coro Valdesabero. Las protagonistas de la tarde fueron la fiesta popular y la comida fraternal, amenizadas con la actuación del ‘Probe Miguel’ y que dieron paso a la clausura de los actos con la intervención del alcalde del municipio, Juan Carlos Álvarez, y el alcalde Pedáneo de Olleros, Manuel Latas, que lleva años colaborando y participando intensamente, de forma callada y efectiva pero continuada.

El pasado viernes se celebró la quinta jornada con la participación de Margarita Torres, doctora en Historia Medieval; Javier Caballero Chica, doctor en Historia del Arte; Raquel Jaén, directora del Museo de San Isidoro; Florencio Carrera, director de Castilla y León Televisión; Juan F. Martín, director de La 8 León y Es. Radio; y la representación de ‘Leona del Santo Grial’ por el Ampa del colegio de las Carmelitas de León.Y es que la cuadragésima edición de la Semana Cultural de Olleros de Sabero no es solo un evento de agenda, sino el testamento vivo de una resistencia cultural liderada por su gente.

Lo que comenzó hace cuarenta años como una iniciativa humilde de la parroquia, bajo la guía visionaria del párroco Manuel Fresno, se ha consolidado como el corazón palpitante de la comarca. El éxito de estas jornadas no radica solo en el prestigio de los ponentes, sino en el respaldo inquebrantable de los vecinos de Olleros, el Valle de Sabero y toda la montaña oriental leonesa. En un entorno marcado por el fin de la era minera, la comunidad ha sabido sustituir la extracción de carbón por la extracción de ideas y memoria. Este apoyo continuado durante cuatro décadas demuestra que los vecinos han visto en la Semana Cultural un refugio para proteger su identidad. Su asistencia masiva y participación año tras año han sido el escudo contra el declive demográfico. La figura del párroco ha actuado como aglutinador social, logrando que la parroquia trascienda lo religioso para convertirse en un foro de pensamiento crítico y humanismo, siempre contando con el respaldo de una vecindad que siente el proyecto como propio.