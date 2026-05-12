Ganaderos alemanes aprenden en el valle de Luna la labor del mastín en el pastoreo

El aumento de ataques de lobo al ganado en Alemania, especialmente en el norte del país, ha llevado al Gobierno federal a tomar medidas como la inclusión del cánido en la Ley de Caza, que mantiene como prioridad la protección preventiva del ganado, mediante ayudas para cercados, vallados electrificados o perros guardianes. Precisamente un grupo de ganaderos alemanes se ha desplazdo hasta el valle de Luna en León para conocer el pastoreo con mastines de la mano de uno de los mayores conocedores del laboreo, Gregorio Fidalgo, ganadero y criador de Abelgas de Luna, que aplica en su ganado el conocimiento heredado de su linaje.

Fidalgo, hijo y nieto de pastores trashumantes de la Montaña de Luna, ha asegurado que este encuentro ha servido para mostrar como los perros mastines realizan su trabajo de guarda del ganado frente a las alimañas. El criador señala que en otros países de Europa como Francia, Alemania o la República Checa no había lobos pero «desde hace un tiempo para aquí, se están encontrando con él». En España, en cambio, «siempre se ha convivido con este animal» por lo que las medidas de prevención ante los ataques son bien conocidos. A su juicio, el problema del lobo en España «es la mala gestión, no se trata de que desaparezca».

Este ganadero señaló que en Alemania, además de tener que enfrentarse a los problemas con el lobo, también cuentan con una legislación complicada para la cría de mastines ya que «este tipo de perros están considerados como agresivos».

En su ganadería cuenta con más de 1.200 ovejas y es criador de mastines para ayudarle en sus labores de pastoreo. Asevera que «con el rebaño, no se trata de la cantidad de mastines, sino de la calidad de los mismos para las labores».

La de los ganaderos alemanes no es la primera visita que recibe Fidalgo, que ya ha acogido a profesionales de diferentes estados como Estonia o Finlandia para conocer el trabajo del mastin y el laboreo de las reses ovinas, además de las numerosas llamadas que recibe para solicitar información sobre sus

El ganadero ha difundido su labor a través del documental «Tierra de lobos, escuela de pastores» de la mano del investigador Carlos Javier Durá, en el que se explora la convivencia entre la ganadería extensiva y el lobo ibérico desde la perspectiva del conocimiento tradicional de los pastores. Basado en una investigación liderada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC (IESA-CSIC), se trata de un qie combina entrevistas y escenas de campo para mostrar cómo las prácticas pastoriles ancestrales —como el uso de perros mastines, la presencia constante del pastor y el resguardo nocturno del ganado— facilitan la coexistencia con este gran carnívoro, especialmente en áreas donde nunca ha desaparecido.

Gregorio Fidalgo comparte con su esposa, Violeta Alegre, una de las cabañas merinas negras más grandes de España bajo el régimen de titularidad compartida (Ganadería Fial) con tres rotaciones de pastos.

Sus conocimientos también se han difundido en otros trabajos como el documental «Barbacana» que aborda el conflicto entre ganaderos y lobos. Las localizaciones donde transcurre la historia se sitúan en diferentes espacios naturales de Castilla y León y Andalucía. Un tercer documental en que el también ha participado su ganadería ha sido «Beránek a VlK», de la mano de Martín Cáp, que aborda experiencias de convivencia de los pastores y su ganado con los lobos como la que protagonizan desde hace siglos los ganaderos trashumantes en León.