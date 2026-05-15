La Diputación de León aprueba por unanimidad una modificación de crédito de 40,5 millones de euros

La Diputación de León ha aprobado este viernes, en sesión plenaria extraordinaria celebrada durante la mañana, una modificación de crédito al Presupuesto de 2026 por importe de 40.587.000 euros, en la modalidad de suplementos de crédito financiados íntegramente mediante remanente de tesorería para gastos generales. La propuesta salió adelante con el respaldo unánime de todos los grupos políticos representados en la institución provincial.

La modificación presupuestaria contempla como principales destinos el Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027 y los servicios de conservación y mejora de las carreteras provinciales de las zonas occidental y oriental de la provincia.

El acuerdo aprobado será expuesto al público durante un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, periodo en el que los interesados podrán consultar la documentación y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante su intervención, el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, explicó que se trata de la tercera modificación de crédito del ejercicio 2026 y detalló que responde a “dos razones fundamentales”.

Por un lado, se destinan 4,8 millones de euros a la conservación de la red viaria provincial, repartidos de forma equitativa entre las áreas occidental y oriental. Según indicó Dorado, estas actuaciones permitirán mejorar el estado de las carreteras afectadas por los incendios registrados durante el verano de 2025.

Por otro, la modificación incorpora 35,78 millones de euros para dotar el Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, permitiendo que los 208 ayuntamientos leoneses puedan presentar sus solicitudes.

El responsable de Hacienda señaló además que, a diferencia de ejercicios anteriores, en esta ocasión no se ha consignado inicialmente el 90 % del importe del plan, una decisión motivada por criterios de contabilidad y cumplimiento de las reglas fiscales. Esta fórmula permitirá mantener disponibles 18 millones de euros de tesorería para futuras actuaciones, mejorar la ejecución presupuestaria a final de año y favorecer la reducción del gasto exigida por la normativa fiscal vigente.