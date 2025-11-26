La Diputación presenta un presupuesto récord de más de 240 millones para 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León presentó este jueves unos presupuestos para el ejercicio 2026 que superan los 240 millones de euros, lo que supone un incremento de 11,1 millones sobre las anteriores cuentas; un 4,83% superior. Unas cifras que se someterán a aprobación en el pleno del próximo viernes y que tiene entre sus novedades una partida especial de 400.000 euros destinada a planes de prevención y extinción de incendios.

Así lo adelantó ayer el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, quien calificó de «adecuado» un presupuesto que «se ha incrementado» y aseguró que «vamos a estar donde nos necesiten los municipios». Acompañado del diputado encargado de Hacienda, Santiago Dorado, y del vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Asistencia a Municipios, Valentín Martínez, Álvarez Courel detalló que el apartado destinado a gastos de personal ha ascendido un 2,4% y supone un 28% del presupuesto. En total, 66,5 millones para una plantilla de 1350 trabajadores.

Residencia de estudiantes

Entre las novedades también está la construcción de una residencia de estudiantes en La Granja destinada a universitarios que estén empadronados en municipios leoneses de menos de 20.000 habitantes. Con una dotación económica de un millón de euros, Álvarez Courel explicó que la intención de la institución provincial es empezar las obras en cuanto sea posible, si bien ahora mismo «tenemos que ver lo que se puede hacer a nivel urbanístico». Para abordar los costes de los trámites, así como los permisos y las licencias, la Diputación de León ya ha establecido una consignación inicial de un millón de euros.

En la presentación de las cuentas, se insistió en que «la provincia va recuperando población y en eso está la Diputación de León».

Santiago Dorado fue el encargado de detallar «unos presupuestos que dan respuesta a las demandas de los ciudadanos» y que son «prudentes y exigentes» para abordar todas esas necesidades.

Las transferencias corrientes se presupuestan inicialmente en 32,5 millones, de los que ocho son par el Plan de Empleo y 5,7 para el Instituto Leonés de Cultura, que incrementa su presupuesto en 250.000 euros. Las transferencias de capital, que se destinan a inversiones de ayuntamientos y juntas vecinales, alcanzan los 19,3 millones y crecen en 900.000 euros.

Desglosado por áreas o servicios, el de mayor dotación es el dedicado a políticas sociales, con 64,3 millones y un 27,5% del total y entre los gastos previstos están los derechos sociales que ascienden a 37 millones, dentro del que se encuentra la ayuda a domicilio, la más costosa con 27,3 millones. «Es el presupuesto más abundante de la historia de la Diputación», argumentó Dorado.

Por su parte, el leonesista Valentín Martínez remarcó «la sintonía que hay en este equipo de Gobierno, que mira más por el futuro de la provincia que por el partidismo» y puso por ello como ejemplo a la institución provincial a la que, dijo, «ya podrían copiar otras administraciones». Recordó que las cuentas son algo «dinámico y agradeció el «esfuerzo por modernizar la institución».