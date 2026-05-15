Los Santos de Hielo cumplen su profecía: la nieve aterriza en la Montaña Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El folclore popular y la meteorología se han dado la mano este mes de mayo en la provincia de León. Los célebres Santos de Hielo, esa tradición centenaria que advierte sobre un último coletazo invernal, no han faltado a su cita anual. Un brusco descenso de las temperaturas ha transformado radicalmente el paisaje de la Montaña Leonesa, devolviendo el color blanco a las cumbres y sorprendiendo a propios y extraños que ya habían guardado la ropa de abrigo tras varias semanas de ambiente primaveral.

Tras un inicio de mes con temperaturas inusualmente suaves, el mercurio se ha desplomado durante las últimas veinticuatro horas debido a la entrada de una masa de aire polar. Esta situación ha permitido que la nieve cuaje por encima de los 1.500 metros, dejando estampas puramente invernales en enclaves emblemáticos como los Picos de Europa, la comarca de Babia y el entorno de Laciana. Localidades de alta montaña y puertos como Pajares o Vegarada han amanecido bajo un manto que, aunque fino, ha sido suficiente para recordar que la primavera en el norte es siempre impredecible.

La llegada de este frente frío coincide exactamente con el periodo que la tradición europea denomina los Santos de Hielo, comprendido entre el 11 y el 15 de mayo. Según la creencia popular, estos días representan la última gran amenaza de heladas antes de la llegada definitiva del calor estival. Aunque la ciencia meteorológica atribuye este fenómeno a la ondulación de la corriente de chorro, lo cierto es que la precisión de la profecía este año ha dejado boquiabiertos a los vecinos de la montaña, quienes vigilan ahora con recelo sus cultivos y pastos.

La preocupación es palpable entre los agricultores y ganaderos de la zona, ya que este frío tardío suele ser el que quema los brotes recién nacidos y afecta a los árboles frutales que ya se encontraban en plena floración. Mientras que para los turistas la nieve es un regalo visual inesperado, para el sector primario de León estas temperaturas cercanas a los cero grados suponen un desafío para la producción de la temporada, especialmente si las heladas nocturnas persisten durante los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que esta inestabilidad comience a remitir de forma gradual a lo largo del fin de semana. No obstante, las autoridades recomiendan extremar la precaución a quienes decidan circular por la red secundaria de carreteras en el norte de la provincia. La posible formación de placas de hielo durante las madrugadas y la visibilidad reducida por la nubosidad anclada en las cumbres aconsejan prudencia hasta que los Santos de Hielo den por finalizado su gélido reinado y devuelvan a León la estabilidad propia del mes de mayo.